Kokenut hiihtäjä katosi tunturilla – poliisi pyytää havaintoja

Lapissa Saariselän alueella sijaitsevassa Urho Kekkosen kansallispuistossa etsitään kadonnutta naista, Lapin poliisilaitos kertoi maanantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Poliisi sai ilmoituksen Kiilopää-tunturilla kadonneesta naisesta sunnuntaina.

Viimeinen näköhavainto naisesta on tehty perjantaina ja häneen on oltu puhelinyhteydessä viimeisen kerran lauantaina.

Poliisin mukaan kadonnut on noin 60-vuotias kokenut hiihtäjä. Hänellä on mukanaan hiihtämiseen tarvittavat varusteet, makuupussi ja makuualusta sekä 30-40 litran reppu. Hänellä on yllään tummat housut, vaalea takki ja puna-valkoinen pipo. Mukana repussa on myös vaihtovaatetta.

Poliisi on tehnyt maastoetsintää yhdessä Lapin pelastuslaitoksen ja Lapin rajavartioston kanssa, mutta huono sää on vaikeuttanut etsintöjä.

Poliisi pyytää viikonlopun aikana Ruijanpolun lähialueella liikkuneilta ilmoittamaan näköhavaintoja yksin vaeltavasta naisesta hätänumeroon 112.