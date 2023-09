”Koko maailma ikääntyy ja me sen mukana”- Vappu Taipale valoi toivoa ja antoi vinkkejä hyvään elämään

Professori Vappu Taipale avasi viime viikolla Jyväskylän Ikääntyvien yliopiston syksyn luentosarjan. Mari Manninen kirjoittaa, kuinka suuri ilo oli kuunnella hänen voimaannuttavaa ja ajatuksia herättävää esitystään. Mari Manninen

Jyväskylän Yliopiston juhlasali oli lähes täynnä ja lisäksi etäyhteydellä tilaisuuteen osallistui satoja kuulijoita.

Teemalla ”Koko maailma ikääntyy ja me sen mukana” Taipale nosti esiin yli 60-vuotiaiden maailmanlaajuisesti kasvavan joukon. Meitä on ennustettu olevan vuoteen 2025 mennessä maapallolla yli miljardi. Suomessa yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa ja 90-vuotiaita on jo nyt 50 000. Taipaleen mukaan heistä 70 prosenttia elää omissa kodeissaan.

Väestön vanheneminen kertoo hyvinvoinnin kasvusta. Tosin globaali ongelma on vanhojen naisten taloudellisesti heikompi asema. Tämä näkyy myös Suomessa – naisten lyhyemmät työurat, osa-aikatyö ja matalampi ansiotaso on tuonut tilastoihin 100 000 köyhää lisää.

Kuulijassa luvut herättivät myös huolta: riittääkö terveydenhuollon kantokyky? Onko meillä riittävästi taloudellisia ja henkilöstöresursseja tuottamaan ikääntyvän väestön tarvitsemia palveluja? Nykyisessä hallitusohjelmassa on suunnitelmien mukaan tulossa heikennyksiä moniin sosiaali- ja eläke-etuuksiin. Myös yli 65-vuotiaiden jääminen Kelan korvaaman lääkinnällisen kuntoutuksen ulkopuolelle on iso epäkohta.

VAPPU TAIPALE valoi kuitenkin toivoa ja nosti esille monia asioita, joista voimme olla ylpeitä.

– Meillä esimerkiksi esteettömyys on suunnittelussa hyvin huomioitu. Toimintakykyä tukevia apuvälineitä on saatavilla ja niitä kannattaa ottaa rohkeasti käyttöön – voimme olla ylpeästi vanhoja naisia ja miehiä.

Hän muistutti, että jokainen voi olla vanha silloin, kun itse niin päättää.

– Ei ole mitään tiettyä ikärajaa tai oikeaa nimitystä tuolle kunnioitettavalle elämänvaiheelle. Sopii olla ikäihminen tai seniori, mikä vaan tuntuu itsestä hyvältä. Pitää vaan muistaa olla ylpeästi vanha.

LOPUKSI hän antoi kuulijoille mukaan viisi aineetonta vinkkiä hyvään vanhuuteen: Liity, tapaa toisia, tuota sosiaalista pääomaa ja tee elämästä elämisen arvoista, kirjoita elämästäsi ja muistoistasi, koska jokaisen elämä on arvokas. Anna-aikaa, rakkautta, huolenpitoa, kiinnostusta. Opi uutta, vaikkapa digitalisaatiosta.

– Harrasta kaikkea mikä vaan kiinnostaa, vaikkapa seinäkiipeilyä, kävelyä, palstaviljelyä, lukemista, kirjoittamista. Naura useita kertoja päivässä, koska nauru on hyvä, kokonaisvaltainen tapahtuma.

Vappu Taipale on urallaan ollut lastenpsykiatri, sosiaali- ja terveysministeri, Stakesin pääjohtaja ja rauhan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden aktiivinen edistäjä. Nyt jos koskaan maailma tarvitsee hänen kaltaisiaan ihmisiä!

Kirjoittaja Mari Manninen on aluevaltuuston sd-varavaltuutettu, Jyväskylä