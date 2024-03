Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja kommentoi kohupäivitystä: “Ei kansanedustajan arvovallalle sopivaa”

Kokoomuksen kansanedustaja Atte Kaleva hätkäytti perjantai-iltaisella X-päivityksellään, jota hän sittemmin pyysi anteeksi. Johannes Ijäs Demokraatti

– Tviittasin eilen harkitsemattomasti presidentti Halosesta. Vertasin hänen ilmettään Carl Barksin piirtämän koiran hyvin tunnistettavaan ilmeeseen. Muotoilin tviitin hyvin huonosti, presidentin vertaaminen koiraan on asiatonta. Pahoittelen tätä ja pyydän presidentti Haloselta anteeksi, Kaleva kirjoitti seuraavana päivänä.

Demokraatti tavoitti tänään eduskunnassa kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Matias Marttisen kommentoimaan niin Kalevan päivitystä kuin kansanedustajien keskustelukulttuuria yleensä.

– Minä olen keskustellut hänen kanssaan, mutta hänhän on itse sen tunnistanut, että hän on tässä käyttänyt sellaista kieltä, joka ei ole missään tapauksessa sopivaa eikä minusta myöskään kansanedustajan arvovallalle sopivaa. Siitähän siinä on ollut kyse. Hän on asiaa pahoitellut ja nyt sitten asia on siltä osin käsitelty, Marttinen kommentoi Halosen perjantai-illan päivitystä.

– Pidän tärkeänä ja hyvänä, että hän on tunnistanut sen, että hänen tviittinsä oli täysin epäonnistunut. Sitä hän on sitten pahoitellut. Se on minusta tärkeintä nyt tässä.

Marttinen kävi keskustelun Kalevan kanssa lauantaina aamulla. Tapahtumien ajallisesta etenemisestä kysyttäessä Marttinen kertoo Demokraatille, että Kalevan anteeksipyyntö on julkaistu hänen kanssaan käydyn keskustelun jälkeen.

Kokoomuksen ryhmäkokouksessa Kalevan sanomisia ei Marttisen mukaan enää puida.

– Tämä on ihan normimenettely meillä, että minä käyn ryhmän johtajana sitten usein keskustelun sen kyseisen kansanedustajan kanssa ja sitten katsotaan asiaa eteenpäin.

Puhelimitse tänään tavoitettu Atte Kaleva toteaa, ettei Marttinen velvoittanut tai käskenyt häntä pyytämään anteeksi, vaan anteeksipyyntö oli hänen oma päätöksensä. Kaleva sanoo, että jos mokaa, pitää pyytää anteeksi.

– Se muotoilu oli huono, silloinhan sitä pitää pyytää anteeksi. Se oli ihan selvä asia, Kaleva toteaa.

HALLITUSPUOLUEIDEN kansanedustajien kommenteista viime päivinä ovat puhuttaneet myös muun muassa perussuomalaisia edustavan elinkeinoministeri Wille Rydmanin puheet “Hakaniemen ay-mafiasta” sekä perussuomalaisten hallituksen leikkauksiin viittaavat leikkuulauta- ja saksiteemat.

Marttinen ei lähde ottamaan kantaa kysymykseen, pyritäänkö tämäntyyppisillä asioilla herättämään moraalista närkästystä tai voiko syntyä, kuva, että naureskeltaisiin esimerkiksi sosiaaliturvan leikkauksille kuten oppositiosta on nähty.

– Sitä täytyy kysyä sitten näiltä henkilöiltä itseltään, jotka niitä ovat käyttäneet. Minä en halua lähteä niitä arvioimaan. Minä tietysti haluan huolehtia siitä, että allekirjoittanut ja oma eduskuntaryhmäni käyttää sopivaa kieltä ja toimii muutenkin tehtävissään arvokkaasti.

Taloudellista tilannetta Marttinen kuvaa synkäksi ja vakavaksi.

– Meidän tehtävä on kertoa suomalaisille siitä, miksi meidän tekemät sopeutustoimet ovat välttämättömiä.

Marttisen mukaan velkaantumiskehitys täytyy kerta kaikkiaan taittaa, jotta voidaan turvata yhteiskunnan rahoituspohja ja että ihmisten tärkeät palvelut saadaan rahoitettua.

KYSYTTÄESSÄ opposition tai ylipäätänsä koko poliittisen puheenparren tilasta Marttinen sanoo, että pääosin keskustelu on eduskunnassa täysin asiallista.

– Mutta sitten on varmasti näin, että puolin ja toisin joskus tapahtuu ylilyöntejä. Tästähän keskusteltiin aika paljon viime eduskunnan aikana, että onko keskustelukulttuuri muuttunut. Varmasti se on muuttunut. Kyllähän polarisaatio on rantautunut myös Suomeen. Se tuo totta kai omat vaikutuksensa keskustelukulttuuriin, Marttinen arvioi.

– Yhtä kaikki kuitenkin, siitä huolimatta en kuitenkaan näe niin suurta muutosta tässä talossa ja varmaan on myös on niin, että kyllä kansanedustajista varmaan aika moni on myös itse pohtinut, millä tavalla viestimme ja keskustelemme. Se on kuitenkin tärkein asia, että jokainen kiinnittää omaan viestintään ja käytökseen huomiota, koska sehän rakentaa tähän taloon rakentavaa ja hyvää keskustelukulttuuria, hän sanoo.

Uutista päivitetty Atte Kalevan kommentilla kello 12.34.