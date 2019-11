Kokoomuksen kansanedustaja järkyttyi Päivi Räsäsen kohtelusta: ”Tappo vanhentuu 20 vuodessa”

Kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman kummastelee kansanedustaja Päivi Räsästä (kd.) koskevaa kahta esitutkintaa, joissa Räsästä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen päätti eilen käynnistää esitutkinnan Räsäsen vuonna 2004 julkaisemasta kirjoituksesta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”.

”Kaikkien, riippumatta siitä onko kristitty tai ateisti, liberaali tai konservatiivi, tulisi nousta puolustamaan uskonnon- ja sananvapautta Suomessa. Kenenkään ei pitäisi joutua länsimaisessa liberaalidemokratiassa rikostutkinnan kohteeksi sen johdosta, että ilmaisee oman uskonnollisen vakaumuksensa. Olen pitänyt tärkeänä, että viranomaisille annetaan tutkintarauha. Kansanedustajana en kuitenkaan voi olla näiden tutkintojen johdosta ilmaisematta huoltani siitä, mikä uskonnon- ja sananvapauden tila Suomessa on”, eduskunnan uskonnon- ja omantunnonvapausryhmässä vaikuttava Vestman perustelee.

Vestman pitää esitutkintakynnyksen ylittymistä jo sellaisenaan merkkinä siitä, että rikoslain säännös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ei toimi.

”Jokin raja tässä on mielestäni ylittynyt. Poliisi tekee tässä työtään, mikä on ymmärrettävää. Mutta toimimaton ja epäselvä lainsäädäntö on ehdottomasti lainsäätäjän asia. Vuonna 2011 voimaanastunut rikoslain muutos, joka koskee kiihottamista kansanryhmää vastaan, on epäonnistunut. Kun poliisin ja valtakunnansyyttäjän näkemyksetkin ovat eronneet esitutkintakynnyksen ylittymisestä, miten kansalainen osaisi asiaa arvioida.”

Vestmanin mielestä esitutkinnan käynnistyminen Räsäsen tapauksissa johtaa todennäköisesti siihen, että vapaus ilmaista oma vakaumuksensa tosiasiallisesti kaventuu, kun ihmiset eivät uskalla enää kertoa siitä.

”Asiassahan ei ole kysymys siitä, onko Räsäsen kanssa samaa vai eri mieltä itse asiasta. Itsekin olen eri mieltä Räsäsen kanssa itse asiasta. Mutta sillä ei ole merkitystä. Kyse on jokaisen oikeudesta tunnustaa omaa vakaumusta.”

Vestman kummastelee myös tulkintaa ”jatkuvasta” rikoksesta, jonka vuoksi rikos ei olisi vanhentunut. Juristina Vestman huomauttaa, että jopa tappo vanhentuu 20 vuodessa.

”Moni muu vakava rikos aiemmin. Jos 15 vuotta sitten julkaistu verkosta yhä löytyvä kirjoitus johtaa tutkintaan, niin mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Käydäänkö seuraavaksi kirjastot läpi ja joutuvatko esimerkiksi Lutherin sopimattomat kirjoitukset rovioille?”