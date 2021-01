Kokoomuksen Lepomäki kommentoi HS:n tietoja – ”Absurdi ajatus”

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki kiistää Helsingin Sanomien tiedot, joiden mukaan kokoomuksen johto olisi päättänyt kirkastaa puolueen arvokonservatiivista ”perusporvarillista” linjaa. Simo Alastalo

HS:n mukaan puoluejohdon päätös perustuisi kokoomuksen sisäiseen selvitykseen, jossa puolueen pahimmaksi kilpakumppaniksi kuntavaaleissa olisi todettu pääoppositiopuolue perussuomalaiset.

Aikooko kokoomus voittaa kuntavaalit persuuntumalla?

– Mun mielestä absurdi ajatus. Se ei ole todellakaan puoluejohdon linja.

Eikö Helsingin Sanomien juttu pidä paikkaansa?

– Juttu oli turha ja tylsä päivän aloitus.

Onko kokoomuksessa johtajuuskriisi, paniikki?

– Ei ole minkäänlaista paniikkia tai kriisiä. Juttu oli tarkoitushakuinen, Lepomäki kommentoi Demokraatille.

Kokoomuksen sisäinen selvitys on kylmää vettä suurten kaupunkien ”sinivihreille” kokoomuslaisille. Helsingin Sanomien haastattelemien kokoomusvaikuttajien mukaan puolueessa on pitkään ajateltu, että on olemassa merkittävä sinivihreä joukko, jota puolueen tulisi puhutella, ettei äänestäjiä menetetä vihreille.

Selvityksen mukaan ylivoimaisesti merkittävin äänestäjien rajapinta kokoomuksella on kuitenkin suhteessa perussuomalaisiin.

Aihe on herättänyt keskustelua myös sosiaalisessa mediassa. Juttua kommentoi muun muassa kokoomuksen Helsingin pormestariehdokkaaksi veikkailtu Kirsi Piha.

– Sanon vaan, että kun tuijottaa tarpeeksi ”rajapintoja” ja pelaa ahdasta nollasummapeliä, kadottaa lopulta sen miksi on olemassa, Piha tviittaa.

Pihan tviittiä on kommentoinut myös samaa mieltä oleva entinen pääministeri ja kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb.

– Word, Stubb toteaa Pihalle.

Demokraatti ei ole tavoittanut Pihaa kommenttia varten.