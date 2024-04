Kokoomuksen ministeriryhmä väänsi 1,5 tuntia kehysriihestä – Orpo vähäsanainen

Kokoomuksen ministerit puivat tänään eduskunnassa ensiviikkoista hallituksen kehysriihtä. Ryhmän kokous alkoi kello 14 jälkeen ja kesti noin puolitoista tuntia. Johannes Ijäs Demokraatti

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli vähäsanainen kokouksen jälkeen.

Hän ei halunnut lähteä kommentoimaan esimerkiksi sitä, päätetäänkö kehysriihessä leikata työeläkkeistä eläkeindeksiin kajoamalla.

– Minä en nyt valitettavasti kommentoi mihinkään yksityiskohtaan, koska meillä on keskustelut kesken ja niitä käydään rakentavasti ja hyvässä hengessä. Enemmän kuin yksityiskohtiin haluan kiinnittää huomiota siihen, että meidän tilanne on todella vaikea. Me joudumme tekemään kolmen miljardin sopeutustoimet entisten kuuden päälle. Tämä on välttämätöntä, koska me haluamme pelastaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan. Se tulee tarkoittamaan vaikeita ratkaisuja paljon eri puolille. Niitä me nyt haemme. Sitä asiaa taas ei auta yhtään se, jos minä nyt käyn tätä keskustelua jossain muualla kuin niissä neuvotteluissa, Orpo lausui medialle.

Orpo ei halunnut tehdä eroa siinä, onko neuvottelutilanne vaikeampi leikkausten kuin veronkorotusten suhteen.

– Kaikki ovat hankalia, koska kaikki tarkoittaa joko leikkaamista tai lisää tulojen hankkimista. Kumpikaan ei ole mielekästä puuhaa.

Hallitus aikoo perata Ilta-Sanomien tietojen mukaan myös esimerkiksi verovähennykset. Muun muassa korotettuun kotitalousvähennykseen saatettaisiin puuttua.

Orpo ei mene tässäkään asiassa yksityiskohtiin.

– Me käymme kaikki läpi ja koetamme löytää tasapainoisen, hyvän ratkaisun, jonka kaikki hallituspuolueet ovat valmiita hyväksymään. Riihi pidetään maanantaina ja tiistaina, siihen asti kaikki on valmistelussa. Niin kauan, kun kaikki on sovittu, kaikki on ikään kuin auki, Orpo sanoi ja eduskunnan käytävällä ennen poistumistaan seuraavaan kokoukseen.