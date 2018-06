Kokoomuksen puoluekokous alkoi, Kaj Turusen loikka konkretisoituu – ”Olen ihan sama vanha Kaitsu kuin ennenkin”

100 vuotta täyttävän Kansallisen Kokoomuksen puoluekokous on juuri alkanut Turussa. Kokouspaikalla kulttuurikeskus Logomossa silmiin osuu vielä melko tuore puolueen kansanedustaja Kaj Turunen. Hän on jonossa, jossa odotellaan lippuja iltajuhlaan.

Maailma muuttuu. Ei ole kuin pari päivää vajaa vuosi, kun Turunen osallistui perussuomalaisena silloisen puolueensa puoluekokouksessaan Jyväskylässä. Puolue hajosi, Turusesta tuli Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmän jäsen ja sittemmin Sininen tulevaisuus -puolueen kansanedustaja. Ja sittemmin…

Niin, viime huhtikuussa hän siirtyi kokoomukseen. Vallitsevassa tilanteessa on pakko kysyä Turuselta, millainen fiilis hänellä on kaiken jälkeen.

– Itse asiassa aika hyvä fiilis, hän vastaa lippujonossa.

– Kyllähän täällä on tosi paljon tuttuja. Itse asiassa kun tänään tulin tänne Logomoon, olen tavannut tosi paljon tuttuja.

Erityistä palautetta hänelle ei vielä ole tullut, pelkästään tervetulotoivotuksia.

”Ei minulla siihen ole mitään sanomista.”

Toisin kuin varmasti moni muu ja ennen kaikkea media, Kaj Turunen ei usko, että sote nousee puoluekokouksen ykköspuheenaiheeksi.

– Kun tämä on 100-vuotiskokous, niin minulla on sellainen näppituntuma, että sote ei nouse ykkösasiaksi vaan aika moni muukin. Tämähän alkaa nyt sosiaaliturva-uudistuksesta, jota olen itsekin menossa katsomaan, Turunen sanoo.

Kokouksen alkumuodollisuuksien jälkeen tänään puoli neljän aikoihin käsitellään kokoomuksen kannanottoa sosiaaliturvan uudistamiseen sekä ulko- ja turvallisuuspoliittista kannanottoa.

Varsinaiset viralliset avajaiset ovat luvassa lauantaina aamupäivällä, jolloin valitaan myös puolueen uusi puheenjohtaja. Vaalia ei kuitenkaan tarvita, kun ehdolla on vain Petteri Orpo.

Tänään kello 18 on luvassa sotea käsittelevä erillistilaisuus. Paikalla on myös puheenjohtaja Orpo. Niin ikään sote- ja maakuntauudistusta vastustava Helsingin pormestari Jan Vapaavuori aikoo tulla paikan päälle ja pyytää puheenvuoroa. Luvassa on sähköä.

– Ei minulla siihen ole mitään sanomista, Turunen toteaa, kun häneltä kysyy, mitä hän ajattelee Vapaavuoren tulosta Orpoa haastamaan.

”En ole ajatellut niin, että minun täytyy muuttua joksikin.”

Kokoomuslaisia äänestävistä hallituksen sote-uudistuksen olisi valmis hylkäämään 41 prosenttia vastaajista, kannastaan epävarmoja on 31 prosenttia. Sitä tukee ainoastaan 28 prosenttia kokoomuksen äänestäjistä. Näin kertoi tänään julkaistu Alma-tutkimus.

Sote jakaa siis hyvin voimakkaasti kokoomuksen kentää. Turusta tämä ei huoleta.

– Itse ajattelen sillä tavalla, että sote-uudistus on kuitenkin tärkeä tehdä. Jos ei tehdä mitään, niin oikeasti eivät rahat riitä, kustannus karkaa käsistä. Maakuntauudistuksesta minulla voisi olla enemmänkin kerrottavaa, mutta kyllä sote-uudistus jollakin tavalla täytyy ilman muuta tehdä.

Turunen ei lähde tarkemmin erittelemään millaista kokoomuslaista suuntausta hän edustaa.

– En voi määritellä minkään yhden otsikon alle itseäni. En ole muuttunut miksikään, olen ihan sama vanha Kaitsu kuin ennenkin. Sovin kyllä ihan omana itsenäni kokoomuksen porukkaan oikein hyvin. En ole ajatellut niin, että minun täytyy muuttua joksikin tullakseni kokoomukseen. Ihan samoilla linjoilla kuin aina ennenkin jatkan, Turunen sanoo.

Demokraatti seuraa kokoomuksen ja keskustan puoluekokouksia paikan päällä Turussa ja Sotkamossa.