Kokoomuksen Sirén: Fakta on, että Suomessa ei ole tehty uudistuksia kuten muissa Pohjoismaissa

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) sanoo, ettei Suomi ole kopioimassa sellaisenaan minkään muun maan mallia työmarkkinamallin uudistamiseksi. Hänen mukaansa nyt haetaan suomalaiseen toimintaympäristöön sopivaa kokonaisuutta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Fakta kuitenkin on, että Suomessa ei ole tehty uudistuksia kuten muissa Pohjoismaissa, hän sanoo. Siksi on hyödyllistä ymmärtää muita malleja ja ottaa oppia niistä kokemuksista, mitä muualla on saatu aikaiseksi.

Sirénin mielestä luvutkin puhuvat sen puolesta, että uudistuksia on tehtävä. Suomen työllisyysaste on merkittävästi alhaisempi kuin muiden Pohjoismaiden, ja samaan aikaan julkinen velka on merkittävästi korkeampi suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Sirénin johtama valiokunta vieraili hiljattain Tanskassa tutustumassa sikäläisiin työmarkkinoihin, jotka ovat hänen mukaansa dynaamiset.

- Heillä on hyviä kokemuksia kaiken kaikkiaan sentyyppisestä ajattelusta, mitä Suomessakin haluttaisiin edistää. Pitää myös muistaa, etteivät työmarkkinajärjestelmät tule ikinä valmiiksi. Vaikka Tanskassa on tosi hyvät luvut, he miettivät silti koko ajan, miten voisivat omaa malliaan kehittää.

SIRÉNIN mukaan Tanskan malliinkin on aikanaan otettu esimerkkiä Hollannista.

- Tanskassa on aika vähän lakiin vietyä työmarkkinasääntelyä, ja siellä on tosi vähän myös esimerkiksi lakkoja. Se on omanlaisensa malli, eikä meillä varmastikaan ole tavoitteena sellaisenaan sitä tuoda Suomeen.

Sirén uskoo, että Suomessa on neuvoteltavissa työntekijöille lisää mahdollisuuksia vaikkapa edustaa yritysten hallinnoissa, vaikka sitä ei hallitusohjelmassa olekaan.

- Siihen on erilaisia vaihtoehtoja, miten se voidaan toteuttaa, kun paikallista sopimista halutaan lisätä, Sirén sanoo.

Lähtökohtana hallituksella kuitenkin on kaksi isoa tavoitetta, joista se pitää kiinni: 100 000 uutta työllistä ja talouden tasapainottaminen kuudella miljardilla eurolla.

- Näiden isojen tavoitteiden alla hallitus on varmasti valmis kuulemaan erilaisia ratkaisuehdotuksia.