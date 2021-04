Kokoomus äänestää tyhjää – nyt kantansa keskusteluun elpymispaketista kertoo EK:n Häkämies: ”En puoluepolitikoi, mutta…”

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan enemmistö päätti eilen keskustan ja opposition äänin, että EU:n elpymispaketista on päätettävä Suomessa 2/3:n enemmistöllä suuressa salissa. Johannes Ijäs Demokraatti

Tämä tuo melkoisen jännitysmomentin keväälle, sillä Suomen kannasta on riippuvainen koko EU:n 7-vuotisen budjetin ja EU:n elpymispaketin hyväksyminen. Ne on niitattu EU-tasolla kiinni toisiinsa.

Eiliseen päivään kuului myös kaksi merkittävää ilmoitusta. Alkuun keskusta ilmoitti kantansa vahvistaen, että se tukee elpymispakettia. Tämän jälkeen seurasi kokoomuksen ilmoitus, jossa sen eduskuntaryhmä otti edustajia sitovan kannan, jonka mukaan kokoomus äänestää tyhjää. Näin ollen eduskunnan enemmistöä kalkyloidessa kokoomusedustajat voisi laskea joukosta pois ja paketti saisi 2/3 enemmistön hallituspuolueiden edustajien äänin.

Kokoomuksen toiminta näyttää herättäneen puolueessa puhetta puolesta ja vastaan. Kolme kansanedustajaa on jo ilmoittanut lipeävänsä ryhmän kannasta ja äänestävänsä elpymispakettia kumoon. Kovin monia lipeäjiä ainakaan tähän suuntaan ei saisi tulla, jos ei toivo EU:n elpymispaketin olevan uhattuna.

Suomen saanto EU:n elpymispaketista olisi parisen miljoonaa euroa, joten sillä olisi merkitystä myös valtakunnan elinkeinoelämälle ja sen rattaiden pyörimiselle koronan jälkeisessä jälleenrakentamisessa. Suomellakin on jo oma alustava, pian valmis suunnitelmansa elpymisrahojen käytöstä.

– Kyllä se aika vieras ajatus tietysti on se tyhjää äänestäminen. Kokoomus on kuitenkin perinteisesti ollut Eurooppa-myönteisin puolue. He ovat kertoneet perustelut. Nyt olisi kuitenkin tärkeätä, että tällainen (2/3:n) enemmistö paketille eduskunnassa löytyisi. Vähänhän se huolta herättää, Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi Demokraatille kysymystä kokoomuksen toiminnasta.

Kokoomuslainen Häkämies on toiminut aiemmin muun muassa Suomen elinkeinoministerinä.

Kun Häkämieheltä kysyy, sisältääkö hänen sanomansa myös ajatuksen siitä, että hän toivoisi kokoomukselta uudelleenharkintaa, hän toteaa, ettei anna puoluepoliittisia neuvoja millekään puolueelle.

– Mutta korostan, että paketin kaatamisella olisi kyllä pitkävaikutteinen vaikutus meidän asemaan EU:ssa ja suhteessa kavereihin. Kyllähän tuossa EU:n edunvalvonnasta aina tarvitaan myös kavereita, Häkämies sanoo.

– En puoluepolitikoi, mutta EK:n toimitusjohtajana viestini on se, että tämä toivon mukaan menee Suomen eduskunnasta läpi. Päinvastaisessa tilanteessa huoli on aito, hän tiivistää vielä kantansa.

Paketin vaihtoehto olisi ollut aikanaan hyppy suureen epävarmuuden aikaan

Häkämies käy läpi historiaa, jolla elpymispaketista EU:ssa päätettiin. Hänen mukaansa voidaan kritisoida sitä, että paketti kasattiin miten kasattiin ja että avustusmuotoisen rahan osuus paketissa on niin suuri. Häkämies nostaa sivulauseessa esiin myös Suomessa kuultuja kriittisiä näkökulmia, joissa ovat katsottu, ettei elpymispaketista välttämättä ole lähtökohtaisesti tai suoraan hyötyä Suomen taloudelle tai viennille.

Häkämies viittaa taloustieteilijöiden Juha Tervalan ja Vesa Vihriälän argumentointiin. Hekin ovat kuitenkin varoittaneet paketin kaatamisen vakavista seurauksista.

Toisaalta Häkämies muistuttaa, että tilanteessa jossa EU:n päätös elpymispaketista kesällä syntyi, sen vaihtoehtona olisi ollut iso markkinahäiriö tai hyppy erittäin suuren epävarmuuden aikaan. Sen vaikutukset olisivat ulottuneet myös Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin. Niinpä elpymispaketin päätöksen syntymiselle oli jo tuolloin Häkämiehen mukaan hyvä viesti markkinoille.

Häkämies arvioi, että mikäli Suomi ottaisi nyt päällä olevassa tilanteessa eduskunnassa kielteisen kannan ja Suomi paketin kaataisi, voi olla että paketti syntyisi ilman Suomea.

– Se syntyisi sitten ilman Suomen mukanaoloa. Siitä häipyisi reilu 2 miljardia automaattisesti pois, Häkämies sanoo Suomen saantoon viitaten.

Häkämiehen mukaan Suomen jääminen pois elpymispaketista olisi ”pitkäaikainen miinusmerkki Suomelle”.

Taustalla on käytännössä huoli siitä, mitä käy Suomen elpymisosuudelle, Suomen asemalle Euroopassa sekä Suomen viennille.

Turvallisuuskin on otettava huomioon

Suomen elinkeinoelämän näkökulmasta elpymispaketissa on siis paljon pelissä.

Jyri Häkämies puhuu esimerkiksi eilen julkistetusta Saksan ja Ranskan elpymissuunnitelmasta, jossa ne suuntaavat paljon rahaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaan ja digitalisaation torjuntaan.

Tähän junaan Suomessakin luonnollisesti halutaan mukaan.

– En osaa sanoa, mikäli olisi kohtalomme jos paketti kaatuisi, ei varmasti edesauttaisi mukaan menoa, Häkämies lisää.

Lisäksi elpymispakettiin liittyy elinkeinoelämää hyödyttävä kansallinen osuus, joka menee taloutemme uudistamiseen.

EK:lla on yhdessä Business Finlandin ja ulkoministeriön kanssa hanke, jossa yritysten pääsyä elpymismarkkinoille pyritään avittamaan.

– Jos siinä onnistutaan, se on sitten sitä saantoa.

Toisaalta EK painottaa voimakkaasti yhdessä vastaavien Pohjoismaisten toimijoiden kanssa, että varojen käyttöä on valvottava tarkasti, että ne menevät aidosti hyödyllisiin tarkoituksiin.

Häkämiehen mukaan turvallisuusaspektikaan ei ole elpymispakettikeskustelusta poissuljettu.

Hän muistuttaa, että Suomelle EU-ratkaisu oli aikanaan myös turvallisuuspoliittinen ratkaisu. Elpymispaketin kaatava Suomi joutuisi Häkämiehen ajattelussa huolestuttavaan asemaan.

Häkämies ei usko, että Suomi lopulta elpymispaketin kaataisi.

Hän itse muotoilee tukevansa pakettia ”pitkin hampain mutta kuitenkin selkeästi liputtaen”.

