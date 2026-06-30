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Politiikka

30.6.2026 08:19 ・ Päivitetty: 30.6.2026 08:19

Kokoomus kriminalisoisi tekoälyn haitallisen käytön

iStock

Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella.

SELVITETTÄVÄKSI ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia.

Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettavin moduuleihin.

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