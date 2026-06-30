Politiikka
30.6.2026 08:19 ・ Päivitetty: 30.6.2026 08:19
Kokoomus kriminalisoisi tekoälyn haitallisen käytön
Kokoomuksen eduskuntaryhmä ehdottaa tänään julkaisemassaan tekoälyraportissa, että tekoälyn haitallinen käyttö tulisi säätää Suomessa rangaistavaksi.
Asiasta tulisi ryhmän mukaan tehdä selvitys jo tällä hallituskaudella.
SELVITETTÄVÄKSI ehdotetaan erityisesti äänikloonipetosten, tekoälyllä tehtyjen identiteettien väärentämisen ja deepfake-vaalivaikuttamisen kriminalisointia.
Raportissa ehdotetaan myös, että aikuiskoulutustuki uudistettaisiin henkilökohtaiseksi osaamistiliksi Singaporen mallin mukaan. Kyseessä olisi eräänlainen krediitti tai seteli, jota käytettäisiin työn ohessa suoritettavin moduuleihin.
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