Kokoomus muutti kantansa elpymispakettiin – enemmistö ryhmästä valmis äänestämään puolesta

Kokoomus on päättänyt tänään ryhmäkokouksessaan purkaa päätöksen, jossa sen kansanedustajien olisi äänestettävä tyhjää EU:n elpymispakettia hyväksyttäessä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Sitova ryhmäpäätös on siis noin viikossa historiaa.

Asiasta kertoi medialle tänään eduskunnassa eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

Nyt uusiutuneessa päätöksessä ryhmän enemmistö on Mykkäsen mukaan valmis äänestämään elpymispaketin puolesta.

Aiemmin muun muassa elinkeinoelämä oli vedonnut vahvasti, ettei Suomi olisi kaatamassa EU:n elpymispakettia

Muun muassa Ylen välittämässä lehdistötilaisuudessa Kai Mykkänen antoi nyt ymmärtää, että ryhmäpäätös tyhjää äänestämisestä oli viikko sitten vaikea.

Nyt Mykkäsen tämän päivän näkemyksen mukaan kokoomus pakotti hallituksen tyhjää-päätöksellään neuvottelupöytään ja paalutti valtiovarainvaliokunnassa europolitiikan ryhtiliikkeen, joka eduskunnan hyväksynnällä velvoittaa Suomen hallituksia jatkossa.

Valtiovarainvaliokunnan mietintöön, jonka pohjalta eduskunta elpymispaketista äänestää, tuli 8 lausumaa, joita sekä hallitus että kokoomus valiokunnassa tukivat.

– Hyvin monen ryhmän jäsenen harkintaan vaikutti tässä se, että nyt valtiovarainvaliokunnan mietinnössä on historiallisen tiukat ryhtiliikesarjat Suomen europolitiikkaan, selvä paalutus sille, että Suomi ei tule hyväksymään vastaavan paketin toistamista eikä sen tulkitsemista pysyväisluonteiseksi ja Suomi tulee edellyttämään no bail out -periaatteen noudattamista, paluuta markkinakuriin, Mykkänen muun muassa luetteli.

Toki myös hallitus on koko ajan puhunut, että paketti on kertaluonteinen.

– Meillä on ryhmässä yhteisymmärrys siitä, että toimintakykyinen EU on Suomen hyvinvoinnin ja turvallisuuden kulmakivi. Meillä on yhteisymmärrys myös siitä, että hallituksen neuvottelemassa paketissa on valuvikoja. Ryhmän enemmistö on valtiovarainvaliokunnan mietinnön ryhtilausumien myötä valmis tukemaan mietintöä ja ryhtiliikelausumia ja äänestämää kyllä. Osa painottaa valuvikoja ja äänestää ei, Mykkänen kertoi.

”Kokoomus mahdollistaa sen, että tilanteessa jossa hallituksenkin riveissä on jonkin verran epävarmuutta…”

Myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi olevansa tyytyväinen ryhmän uuteen päätöksen. Hänkin kehui valtiovarainvaliokunnan mietintöä.

– Olen tyytyväinen siitä, että ryhmän selkeä enemmistö haluaa myöskin varmistaa osaltaan sen, että tämä paketti ei kaadu eduskunnassa.

– Haluamme huolehtia samaan aikaan EU:n päätöksentekokyvystä mutta myöskin Suomen asemasta Euroopan unionissa. Tämä on turvallisuuspoliittinen kysymys, tämä on vakauteen liittyvä kysymys ja talouspoliittinen kysymys, Orpo sanoi.

– Tällä ratkaisullaan kokoomus mahdollistaa sen, että tilanteessa jossa hallituksenkin riveissä on jonkin verran epävarmuutta ja kokoomuksen ryhmässä niitä jonkin verran, jotka pakettia vastustavat, että Suomen ja isänmaan kannalta äärettömän tärkeä EU:n toimintakyky ja Suomen asema EU:ssa turvataan.

Orpolta tiedusteltiin myös, miltä kokoomuksen soutaminen ja huopaaminen näyttää ulospäin?

– Varmaan politiikan soutamiselta ja huopaamiselta, Orpo vastasi ja tulkitsi tämän jälkeen kokoomuksen laittaneen kuitenkin hallituksen nyt huomioimaan sen näkökulmia.

Hän sanoi, että oli saatava tilanne, jossa hallitus joutuu neuvottelemaan kokoomuksen kanssa jatkosta.

”Ilman muuta se tarkoittaa sitä.”

Valtiovarainvaliokunnan lausumista Kai Mykkänen sanoi, että kokoomukselle on tärkeää, että eduskunta hyväksyy ne edellyttävässä muodossa Suomen linjaksi.

Petteri Orpolta kysyttiin, sitovatko ne Suomen EU-poliitikan ja seuraavan hallituksen EU-linjauksia.

– Ilman muuta se tarkoittaa sitä. Jos eduskunnan 2/3:n enemmistö tämän mietinnön hyväksyy, se sitoo ja ohjaa istuvan hallituksen mutta myös tulevien hallitusten toimintalinjaa. Siksi tämä on hyvin merkittävää, Orpo sanoi.

Orpo kuvasi tiedotustilaisuudessa kokoomusta nyt Suomen eurooppalaisimmaksi puolueeksi mutta vieroksui puhumista Eurooppa-myönteisimmästä puolueesta puhumista.

Orpo sanoi, että kokoomus hallitsee Euroopan unionin asiat ja puolueella on myös niihin mielipiteitä.

– Ei tämä ole sellaista tämä eurooppalaisuus, että me otetaan kaikki mikä Brysselistä tulee annettuna.