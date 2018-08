“Kokoomus on vienyt velkapopulisminsa aivan omalle tasolle” – Antti Rinteeltä kipakat terveiset Petteri Orpolle

– En ollut uskoa silmiäni, kun luin kokoomuksen puheenjohtaja [Petteri] Orpon kommentteja eilen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ihmetteli tiistaina SDP:n eduskuntaryhmän työvaliokunnan ja puoluejohdon kesäkokouksessa pitämässään puheessa Lohjalla.

Rinteen kummeksunta oli seurausta kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon eilen kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Joensuussa pitämästä puheesta.

– Toivottavasti kuulemme erityisesti SDP:ltä myös edes joitakin ajatuksia siitä, miten hyvä talouskehitys saadaan jatkumaan. Toistaiseksi SDP:n vaalilupaukset ovat olleet uhoa tehtyjen päätösten perumisesta tai rahanjaosta. Uhkaus koko sote-uudistuksen perumisesta on kestämätön, Orpo muun muassa lausui.

Rinne ei kokoomusjohtajan väitteitä purematta niellyt.

– Orpo – näköalattoman budjettiesityksensä jälkeen– kehtaa väittää, ettei meillä demareilla ole esittää vaihtoehtoja hallituksen yksisilmäiselle ja epäoikeudenmukaiselle politiikalle.

– Olemme koko vaalikauden esittäneet paremman talouspolitiikan vaihtoehtoa vaihtoehtobudjeteissamme, Rinne muistutti.

Hän toi esiin, miten sosialidemokraatit ovat muun muassa torjuneet hallituksen epäoikeudenmukaiset leikkaukset yhteiskunnan pieni- ja keskituloisiin kohdistuen sekä varannut budjetissaan rahaa epäoikeudenmukaisen lomarahaleikkauksen peruuttamiseksi. SDP antaisi Rinteen mukaan myös eläkeläisille ja toimeentuloon tukea tarvitseville indeksikorotukset täysimääräisinä.

– Olemme tarjonneet vaihtoehtoa koulutuslupauksenne pettämisen sijaan. Rakentaneet toivon ja kestävän tulevaisuuden Suomea kaikille, emme vain parhaiten toimeentuleville. Samalla meidän vaihtoehtomme on velkaannuttanut Suomea vähemmän kuin hallituksen budjetit, kun emme ole tärvänneet rahoja epäoikeudenmukaisiin veronkevennyksiin hyvätuloisille ja rikkaille.

Rinne lähetti kokoomukselle terveiset.

Rinne lähettikin kokoomukselle ja sen puheenjohtaja Petteri Orpolle terveiset toteamalla, että ”kokoomus on vienyt velkapopulisminsa aivan omalle tasolleen”.

– Puolue yrittää esiintyä tiukkana taloudenpitäjänä, mutta totuus on kuitenkin täysin päinvastainen. Valtiokonttorin riippumattoman tilaston mukaan kokoomuksella on Suomen ennätys valtionvelassa – kokoomus on siis kasvattanut Suomen valtionvelkaa enemmän kuin mikään muu puolue, Rinne painotti.

Rinne huomautti lisäksi, miten tulevat sukupolvet eivät joudu ainoastaan maksamaan jo otettua velkaa, vaan joutuvat lisäksi elämään suuressa epävarmuudessa kokoomuksen pettämän koulutuslupauksen vuoksi.

– Sanat ja teot eivät yksinkertaisesti kohtaa.

Hän huomautti, miten kokoomus tuntuu kyllä olevan valmis ottamaan lisää velkaa, mutta kun pitäisi tehdä tulevaisuusinvestointeja, rahat ovat ”muka loppu”.

– Syynä on se, että kokoomus käyttää rahat suurituloisten – omien kavereidensa – veronalennuksiin. Kun on kyse pieni- ja keskituloisten aseman parantamisesta, kokoomuksen mielestä rahat ovat aina loppu. Kun on kyse rikkaiden veronalennuksista, kokoomuksen mielestä valtion rahakirstu on pohjaton.

– Pukki kaalimaan vartijana. Siinä kokoomuslainen talouspolitiikka kolmella sanalla ilmaistuna, Rinne paalutti.

Valtiovarainministeriön budjettiesitys näköalaton.

Valtiovarainministerin viime viikolla antamaa esitystä vuoden 2019 talousarvioksi Rinne luonnehti puhessaan näköalattomaksi budjettiesitykseksi.

– Siitä ei löydän tonkimallakaan avauksia suomalaisia laajasti huolestuttavan eriarvoisuuskehityksen katkaisemiseksi. Mitään toivoa antavia esityksiä köyhyydessä elävien eläkeläisten, työttömien ja monenlaisissa olosuhteissa elävien perheiden arkeen ei ole vieläkään tulossa.

Hän korosti, miten valtiovarainministeriön esityksestä ei löytynyt myöskään avauksia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kasvun rakentamiseksi.

– Budjetissa ei ollut esityksiä tulevaisuusinvestointien käynnistämiseksi sen paremmin kestävän työllisyys- ja kasvupolitiikan aineksiksi, puhumattakaan sosiaalisesti tai ekologisesti kestävän Suomen rakennuspuiksi, Rinne ihmetteli.

– Se jatkaa hallituksen kokoomuslaista politiikkaa hyvinvointivaltion heikentämiseksi ja kaventamiseksi.

Suomella ei ole aikaa odottaa.

Niin Rinne kuin tilaisuudessa myös puhunut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman korostivat puheissaan, miten sosialidemokraatit kaipaisivat syksyn budjettiriihessä panostuksia kaivattuihin uudistuksiin.

– On käynyt selväksi, että Sipilän hallitus ei toteuta tasa-arvoa ja joustavuutta lisäävää perhevapaauudistusta. Se ei toteuta eriarvoisuutta vähentävää, osaamista lisäävää ja työllisyyttä parantavaa maksutonta toista astetta. Eikä se ole valmis uudistamaan sosiaaliturvajärjestelmää ketterämmäksi ja kannustavaksi, Lindtman painotti SDP:n tavoitteisiin viitaten.

– Suomi tarvitsee juuri nyt näitä tärkeitä uudistuksia, joilla ei ole aikaa odottaa.