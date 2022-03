Kokoomusedustaja nosti esille pienet vihreät miehet – ”Poliisi on tuossa tilanteessa ensimmäisenä torjumassa hyökkääjiä”

Eduskunnassa käydään tänään iltapäivällä palautekeskustelu valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteosta. Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron käyttää kansanedustaja Kari Tolvanen, joka sanoi, että nyt viimeistään on aika herätä varmistamaan turvallisuusviranomaisille riittävät resurssit ja toimivaltuudet. DEMOKRAATTI Demokraatti

”Ammattilaisemme poliisissa, rajavartiolaitoksessa, tullissa, hätäkeskuksissa ja pelastuslaitoksissa tekevät päivittäin mittaamattoman arvokasta työtä suomalaisten turvallisuuden eteen. Valitettavan ilmeiseksi on käynyt, etteivät nykyiset resurssit ole riittäviä.”

Entisen poliisin Tolvasen mukaan tilanne on hälyttävä esimerkiksi poliisissa.

”Alkuvuodesta tehdyn riippumattoman selvityksen mukaan poliisilla on 90 miljoonan euron vaje suhteessa hallituksen kehyspäätökseen. Täytyy muistaa, että nykyisessä sodankäynnissä uhka voi pahimmillaan syntyä rajojen sisällä, kuten kävi esimerkiksi Krimin valtauksessa vuonna 2014, kun pienet vihreät miehet eli Venäjän erikoisjoukot ilmestyivät kaduille ja strategisesti tärkeisiin kohteisiin. Poliisi on tuossa tilanteessa ensimmäisenä torjumassa hyökkääjiä. Tähän on oltava riittävät resurssit.”