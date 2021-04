Kokoomusedustaja: ”Vankiloiden toiminta on jo nyt pahasti uhattuna” – kysyy myös, mistä vartijat, jos vankeja joutuu tehohoitoon

Kokoomuksen kansanedustaja ja eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hallinto- ja turvallisuusjaoston jäsen Timo Heinonen nostaa tiedotteessaan esille vankiloiden pahenevan koronatilanteen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Rikosseuraamuslaitos (RISE) kertoi, että Helsingin vankilassa on todettu useita koronavirustartuntoja vangeilla ja vankila on asetettu sulkutilaan. Vankeja on jo jouduttu siirtämään toisiin laitoksiin eikä sulkutilan aikana uusia vankeja voida ottaa sisään. Myös muissa vankiloissa on jo tavattu COVID-19 -tartuntoja.

– Tilanne näyttää pahenevan nyt nopeasti. Pitää kysyä, että miten vankiloiden toiminta varmistetaan myös siinä tilanteessa, jos ja kun koronatartunnat ja karanteenit iskevät laajemmin myös henkilökuntaan?, Timo Heinonen jättämässään kirjallisessa kysymyksessä pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselle ja oikeusministeri Anna-Maija Henriksonille (r.).

Helsingin vankilan kaikki noin 240 vankia on asetettu 17.4. asti karanteeniin ja myös koko henkilökunta testataan. Rikosseuraamuslaitos kertoi, että pääsiäisen aikana tartuntoja todettiin myös Riihimäen, Turun ja Jokelan vankiloissa.

– Myös vanginvartijoita on asetettu jo karanteeniin. Vankiloiden toiminta on jo nyt pahasti uhattuna ja ne toimivat enää niin sanotussa lakisääteisessä minimissä. Työtoimintaa ja myös vankien kuntouttavaa toimintaa ei voida enää järjestää ja vain ulkoilut on toistaiseksi pyritty järjestämään, Heinonen sanoo tiedotteessaan.

Tilanne näyttää Heinosen mukaan jo nyt pelkästään turvallisuusnäkökulmasta uhkaavalta. Vankiloissa on lisäksi paljon heikkokuntoisia vankeja, joille korona olisi kohtalokas. Heinonen kysyy myös, mistä löytyvät vartijat mahdollisiin sairaalavartiointeihin, mikäli vankeja joutuu tehohoitoon?

– Vankiloilla on koronaepidemian varalle valmiussuunnitelmat, mutta tilanne voi pahentua nopeasti kestämättömäksi, jos tartuntaketjut etenevät myös henkilökuntaan muun muassa vanginvartijoihin. Sörnäisten vankilan lockdown vielä varmasti selvitään, mutta jos tilanne pahenee niin, että vankeja joudutaan siirtämään myös tehohoitoon, tilanne onkin nopeasti toinen. Riittääkö sairaaloihin mukaan vartijoita? Nyt pitäisikin pikaisesti saada rokotettua vankiloissa toimivat ja varmistettava näin vankeinhoidon toimintakyky myös pahimmassa tilanteessa, Heinonen päättää tiedotteen sa.