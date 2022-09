Kokoomusedustajan Facebook-päivitys nousi ihmettelyn kohteeksi budjettikeskustelussa: ”Mielellään siis tien yhteysväli, numero ja pituus”

Eduskunnassa käynnissä oleva vuoden 2023 budjetin lähetekeskustelu alkoi varsin kiivaalla väittelyllä pidettyjen ryhmäpuheenvuorojen jälkeen. DEMOKRAATTI Demokraatti

Oppositio oli moittinut ryhmäpuheissaan raskain sanoin hallitusta velkaantumisesta.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) kävi voimakkaaseen vastahyökkäykseen.

– Perussuomalaisten puheenvuorosta ei varsinaisesti valonpisaroita tihkunut suomalaisille. Teidän energiapolitiikallanne Suomi olisi Putinin taskussa. Maahanmuutosta olen kanssanne täysin eri mieltä siitä, tarvitseeko Suomi osaajia myös ulkomailta. Kyllä tarvitsee ja työnantajat myös tietävät tämän. Epäselväksi jäi näkemyksenne ukrainalaisia kohtaan. Kuuluvatko he hyviin vai huonoihin maahanmuuttajiin, joita olisitte valmiita hyväksymään osaksi suomalaista työelämää? Me tuemme ukrainalaisia, Saarikko antoi palaa.

Hänelle debatissa vastasi perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoron käyttänyt puheenjohtaja Riikka Purra.

– Ensimmäisenä valtiovarainministeri Saarikko kiittää yhtenäisyydestä muun muassa tämän parlamentin suhtautumisessa Venäjään… Sen jälkeen hän käyttää sangen kuluneen Putin-kortti-vertauksen, jolla ei ole minkäänlaista perustetta. Minä tiedän, että te ette suinkaan ole niin tyhmä kuin tuo teidän äskeinen puheenvuoronne antoi ymmärtää. Se, että me arvostelemme teidän energiapolitiikkaanne, ei ole tekemistä näiden asioiden kanssa, Purra sanoi.

Hän kyseli myös, onko hallitus tehnyt virheitä esimerkiksi turpeen kanssa.

Purraa ei miellyttänyt myöskään Saarikon puhe perussuomalaisten suhtautumisesta ukrainalaisiin.

– Te tiedätte myös aivan hyvin, mitä mieltä perussuomalaiset ovat ukrainalaisista pakolaisista ja meidän omien lähialueittemme ihmisten auttamisesta. Nämä eivät voi olla teille epäselviä, Purra sanoi.

KOKOOMUKSEN RYHMÄPUHEENVUORON oli aiemmin käyttänyt kansanedustaja Timo Heinonen.

Saarikko kävi tämän puheen pariin todeten möyhentävänsä kokoomuksen vaihtoehtobudjetinkin aikanaan ”erityisen suurella millimetrin tarkkuudella”.

– Ehkä jätän suomalaisten arvioitavaksi sen edustaja Heinosen pohdinnan, miten helpolla tämä hallitus on päässyt. Ovatko nämä viimeiset vuodet olleet Suomelle helppoja vai ei? Mutta arvostan sitä, että teitte pari konkreettista esitystä, mistä te niitä säästöjä velkaa vastaan löytäisitte. Asumistuki. Se on totta, sen määrä ja mittakaava on kasvanut. Mutta onko nyt asumiskustannusten noustessa todella ensi vuonna oikea aika leikata asumistuesta? Saarikko kysyi kokoomukselta ja Heinoselta.

– Toinen kohta, yritystuet, joka on ollut politiikan niin sanottu helppo lista heitettäväksi. Olisitteko te siis valmiita nyt korottamaan teollisuudelle sähköveroa, jonka tämä hallitus laski? Tai pidättekö aivan epäonnistuneena politiikkana, jos olemme tukeneet maataloutta, suomalaista ruokaturvaa ja itse asiassa tuplanneet energiaveron palautuksen. Tekö poistaisitte sen kokonaan? valtiovarainministeri jatkoi.

– Pitää myös ymmärtää tehdä politiikkaa ajassa ja katsoa maailman olosuhteita.

Ministeri oli myös tutustunut Heinosen tekemiin talousarvioaloitteisiin.

– Te olette tehneet tälle vuodelle pelkästään yksittäisenä edustajana 55 miljoonaa talousarvioaloitteita. Nyt jäämme katsomaan, onko teidän listanne miinusmerkkisiä toimia tälle vuodelle, kun tänäänkin näytätte sosiaalisessa mediassa pelkästään keräävän lisää toimia, joihin pitäisi käyttää enemmän rahaa.

– Onko se niin edustaja Heinonen ja hyvä kokoomus, että kellä säästölista on, se säästölistan kätkeköön? Vai onko se niin, että älkää tehkö niin kuin minä vaan niin kuin minä opetan?

TIMO HEINONEN jatkoi arvostelemalla ”vasemmistohallitusta.”

– Sen toimintamallia on koko vaalikauden vienyt malli, jossa velkaantumisella ja rahankäytöllä ole ollut mitään rajaa, ei minkäänlaista vastuuta, hän sanoi.

Heinosen mukaan ei ole edes mietitty, mihin rahaa laitetaan.

– Sitä on jaettu sinne ja tänne.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman painotti hallituksen tekevän budjettia kolmannen kriisin keskellä.

– Samaan aikaan on tärkeää vahvistaa kasvun edellytyksiä ja pitää huolta kansalaisista, hän sanoi.

Hän lisäsi, että kestävyysvaje on tällä hetkellä prosentuaalisesti neljänneksen pienempi kuin tämän hallituksen aloittaessa.

– Sekin on hyvä muistaa.

Lindtmanillakin oli asiaa kokoomuksen Heinoselle.

– En voi olla kyllä liittymättä tähän valtiovarainministeriön aloittamaan ihmettelyyn.

Lindtman totesi, että noin puolet puheestaan Heinonen käytti velkaantumisen kritisointiin.

– Olisiko ollut reilua kertoa, että te hyväksytte armollisenkin tulkinnan mukaan 90 prosenttia siitä velasta, jota te täällä kritisoitte. 98 prosenttia koko valtionvelan tasosta ja teidän vaihtoehdossa korkomenot eivät laskisi 1,5 miljardista kuin 1, 47:ään, Lindtman jyrähti.

Myös Lindtman ihmetteli menojen tärkeysjärjestyksestä ja velkaantumista kritisoineen Heinosen Facebook-päivitystä juuri ennen kuin hän oli tullut budjetin lähetekeskusteluun kritisoimaan hallitusta. Päivityksessä Hämeen vaalipiiristä tuleva Heinonen toivoi tietoja peruskorjauksia tarvitsevista teistä Kanta- ja Päijät-Hämeessä.

”Ensi viikolla teemme esityksiä ensi vuoden budjettiin teiden peruskorjauksista mm. asfaltoinneista. Myös muut hankkeet kuten risteysjärjestelyt ja kevyenliikenteenväylien tarpeet on hyvä nostaa esille. Kerään nyt teitä mitkä eniten kaipaavat uutta asfalttia ja listaa myös muista liikennehankkeista. Mielellään siis tien yhteysväli, numero ja pituus”, Heinonen päivitti.

– Onko tämä nyt sitä, että syötte kakkua ja haluatte katsoa sitä samaan aikaan? Lindtman kysyi Heinosen päivitystä siteerattuaan.