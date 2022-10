Kokoomusedustajan lakialoitteelle sataa kritiikkiä: Umpisyrjivä, hätiköity ja vaarallinen – Mykkänen: ”Yksityisajattelua”

Kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnusen tekemä lakialoite pyrkii estämään muiden kuin syntyperäisten Suomen kansalaisten nimittämisen valtion turvallisuuden kannalta tärkeisiin virkoihin. Aloite on kirvoittanut kovaa kritiikkiä, ja myös kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen torjuu aloitteen. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kokoomus ei kannata poliisin tai muihin virkoihin syntyperäisyysvaatimusta. Sen esittäminen on yksityisajattelua. Turvallisuusselvitysten korostunut tarve on perusteltu huoli, mutta keino väärä, Mykkänen tviittaa ja huomauttaa, että esimerkiksi sotilasviroissa on käytössä harkittu yksilöllinen menettely.

Lakialoitteen ovat allekirjoittaneet Pauli Kiuru (kok.), Jukka Kopra (kok.), Heikki Autto (kok.), Veijo Niemi (ps.), Sheikki Laakso (ps.) ja Timo Heinonen (kok.), joka on sittemmin kertonut poistaneensa allekirjoituksensa aloitteesta.

Monet ovat kommentoineet Kinnusen aloitetta ja peräänkuuluttaneet myös kokoomuksen puheenjohtajalta Petteri Orpolta kokoomuksen kantaa asiaan.

– Harvoin tulee vastaan näin harkitsemattomia, umpisyrjiviä lakialoitteita. Suomalaiseksi voi tulla, vaikkei olisi täällä syntynyt. Toivon, että Petteri Orpo kertoo, mikä on kokoomuksen linja suhteessa tähän esitykseen, tviittaa esimerkiksi virheiden kansanedustaja Saara Hyrkkö.

Kinnusen lakialoitetta on kommentoinut myös kansanedustaja Hussein al-Taee (sd.).

– Tämä on lyhytnäköistä politiikkaa! Ensin persut kaventavat ruotsinkielisten asemaa kertomalla, että ruotsinkieli kaventaa isänmaan tunnetta, ja nyt kokoomus kaventaa ja epäilee kaksoiskansalaisten halua sitoutua Suomeen. Oikeiston isku yhteiskuntarauhaa kohtaan on hälyttävää, hän tviittaa.

Hän muistuttaa monien kaksoiskansalaisten nuorten käyneen varusmieskoulutuksen, ja heidän sitoutumisensa Suomeen on al-Taeen mukaan näin kasvanut sukupolviksi eteenpäin.

– Monia heistä on rekrytoitu poliiseiksi. On valtakunnan etu, että poliisi vahvistuu. Avaus hävettää sen tullessa sivistysporvariston suusta, hän toteaa.

Suomen sisäinen turvallisuus perustuu al-Taeen mukaan sille, miten kaikkia suomalaisia voitaisiin sitouttaa Suomeen ja suomalaisiin arvoihin. Hän katsoo, että satojen tuhansien sulkeminen pois ”täydestä suomalaisuudesta” on Suomen yhteiskuntarauhan näkökulmasta ”hätiköity ja vaarallinen näkemys”.

– Sopii myös miettiä kymmeniä tuhansia adoptiolapsia ja heidän asemaansa Suomessa. Heidätkö pitäisi syntyperän perusteella sulkea pois?

SDP:n kansanedustajista myös Johan Kvarnström on kommentoinut aloitetta kuvaamalla sitä vaaralliseksi ja haitalliseksi. Lakialoitteesta on kertonut aiemmin Yle, jonka uutiseen moni aloitetta Twitterissä kommentoinut viittaa.

Kinnunen kertoi tiistaina iltapäivällä Twitterissä vetävänsä aloitteensa pois, ”koska se on aiheuttanut epätietoisuutta ja epävarmuutta”.

Lisätty Kinnusen twiitti 18.10. kello 15.16, jossa hän kertoo vetävänsä aloitteensa pois.