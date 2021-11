Kokoomusnuorten uudelta puheenjohtajalta selkeä viesti: ”Leikkauksia ihan jokaiselle politiikan sektorille”

Kokoomusnuorten uudeksi puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2022-2023 on valittu tamperelainen Ida Leino, 27. Leino valittiin tehtävään Kokoomusnuorten liittokokouksessa Seinäjoella lauantaina. DEMOKRAATTI Demokraatti

Luokanopettajana työskentelevä Leino toimii Tampereen kaupunginvaltuutettuna, sivistys- ja kulttuurilautakunnan jäsenenä sekä kaupunginhallituksen varajäsenenä.

Leinon katse on jo tiukasti vuoden 2023 eduskuntavaaleissa.

– Marinin hallitus on ottanut jo lähes 40 miljardia euroa uutta velkaa ja velkaralli sen kuin jatkuu. Tälle kokoomuksen on laitettava stoppi. Tulevalla hallituskaudella on tehtävä kipeitäkin leikkauksia ihan jokaiselle politiikan sektorille, hän sanoo tiedotteessa.