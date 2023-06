Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja pettyi puolueensa johdon toimintaan – avaa tiedotetta Demokraatille

Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen julkaisi tänään tiedotteen otsikolla Kokoomuksenkin täytyy oppia sietämään merivettä – arvot eivät saa olla näin halvalla myynnissä. Johannes Ijäs Demokraatti

”Myös ääriajattelusta tulee olla ulospääsy vilpittömällä anteeksipyynnöllä ja omien tekojensa vakavuuden ymmärtämisellä. Seuraukset niistä tulee kestää. On kuitenkin arvoja, joiden puolella on seisottava tilanteesta riippumatta”, hän kirjoittaa myös Kokoomusopiskelijoiden liittohallituksen jäsenen Henriina Rantala allekirjoittamassa tekstissä.

Kirjoittajat kertovat olevansa huolissaan puolueen uskottavuudesta, jos tietyistä kokoomukselle tärkeistä arvoista joustetaan. ”Me kokoomusopiskelijat emme hyväksy arvoista joustamista.”

”Kun pitkään rakennettu hallitus on vaarassa kaatua, voi paineensietokyky olla koetuksella. Joskus perseen pitää kuitenkin kestää merivettä. Me emme ole valmiita hautaamaan arvojamme politiikan pikavoittojen kustannuksella, olipa sen hinta kuinka korkea hyvänsä. Vaikka hallituksen kaatuminen. Se ei ole sellaista politiikkaa, jossa me haluamme olla mukana ja jota haluamme tukea.”

DEMOKRAATTI tavoitti puheenjohtaja Nea Nättisen kommentoimaan kirjoitusta ja muun muassa tarkentamaan sitä, onko kyse siitä, että kirjoituksella vaadittaisiin viime päivänä kohun keskiössä ollutta elinkeinoministeri Vilhelm Junnilaa (ps.) eroamaan tehtävästään.

– En lähde suoraan sanomaan, vaadimmeko ministeri Junnilan eroa, mutta mikäli luet tekstin, voit varmasti siitä ymmärtää, mikä on pohjimmainen ajatus siitä, että emmehän me voi joustaa tällaisista arvoista. Voidaan käydä hyvinkin syvääluotaavaa keskustelua konservatiivi-liberaali-akselin välillä, mutta meillä on tiettyjä asioita, mistä me emme voi keskustella puolueessa ja ihmisarvo on yksi tällainen.

Nättisen mukaan kannanotto koskee viime päivien tapahtumia ja esimerkiksi sitä, millaisia henkilöitä nousee valtioneuvoston jäseneksi.

Hän sanoo suhtautuvansa itse hyvin kriittisesti siihen, että hänen oma emopuolueensa äänesti ministeri Junnilan luottamuksen puolesta ja kertoo olevansa pettynyt tähän.

– Minä koen, että meidän puolueessa on sellaisia asioita, arvoja ja periaatteita, joista emme keskustele, että ovatko ne esimerkiksi omantunnonkysymyksiä. Minä näen itse, että kokoomus on kuitenkin sivistyspuolue, ihmisarvo- ja ihmisoikeuspuolue.

– Miksi me teemme laadukasta ja vuosittaista tasa-arvotyötä, periaateohjelmatyötä ja käymme arvokeskustelua, mikäli sitä ei pystytä noudattamaan? Se on minun mielestäni myös jäsendemokratian loukkausta ja huolestuttavaa, että meillä kansanedustajat toimivat tällä tavalla, hän sanoo ilmeisesti viitaten juuri kansanedustajien äänestyskäyttäytymiseen Junnila-tapauksessa.

Eduskunnassa äänestettiin hiljattain elinkeinoministeri Vilhelm Junnilalle (ps.) luottamuksesta ”tämän kytköksistä äärioikeistolaisiin liikkeisiin”. Junnila sai luottamuksen ja on kiistänyt yhteydet liikkeisiin. Junnila on myös pahoitellut toimintaansa, joka on herättänyt epäilyksiä ääriajattelusta.

PÄÄMINISTERI Petteri Orpolta Nättinen kertoo toivovansa kriittistä suhtautumista siihen, millaisia henkilöitä hallituksessa on ja millaisilta arvopohjilta sitä rakennetaan.

– Uskallan myös kyseenalaistaa kyllä sitä, minkälaisia henkilöitä meidän valtioneuvostossamme tällä hetkellä istuu.

Nättinen myöntää olevansa pettynyt siihen, ettei Orpo toiminut ryhdikkäämmin ja vaatinut Junnilan eroa.

– Näinkin voisi sanoa, mutta myös koskee ihan koko puoluejohtoa, eduskuntaryhmän johtoa.

Kansanedustaja Ben Zyskowicz ja Saara-Sofia Sirén olivat salissa, kun Junnilan luottamuksesta äänestettiin, mutta he eivät äänestäneet lainkaan ja heille kirjautui poissaolomerkintä.

Nättinen toteaa ajattelevansa Zyskowiczin toimineen juuri niin kuin sydän sanoi.

– Samaan aikaan Ben on myös todella kova joukkuetaistelija, mutta minun mielestäni ihan kaikkea ei tarvitse sietää, Nättinen sanoo Zyskowiczia kiitellen.

Yhtä lailla Sirénin äänestyskäyttäytymistä Nättinen kertoo pitäneensä odotettuna.

Nättinen kokisi todella vääräksi sen, jos Zyskowiczille ja Sirénille tulisi eduskuntaryhmässä seurauksia heidän toiminnastaan eli siitä, etteivät he äänestäneet Junnilan luottamuksen puolesta.

– En usko, että on tulossa.

NÄTTISEN mielestä kokoomuksen pitäisi nyt pohtia arvojaan.

Hän sanoo, että pitäisi myös aidosti katsoa valtioneuvoston jäseniä ja hallitusyhteistyötä esimerkiksi talouden tasapainottamisen ja työmarkkinoiden uudistamisen ulkopuolelta.

– Meillä on niin paljon reformeja tehtävänä, niin paljon tärkeitä asioita, jotka pitää pystyä saamaan maaliin lähtien valtiontalouden tasapainottamisesta ja sote-palveluiden kuntoon laittamisesta, mutta samaan aikaan arvoja ei voida myydä sillä, että saamme poliittiset tavoitteet toteutettua. Meillä on ne asiat, jotka eivät jousta.

Nättinen painottaa, että politiikan teko painottuu aina arvoihin.

– Mikäli ne eivät kohtaa, en näe perustetta sille, miksi toimittaisiin hallitusyhteistyössä.