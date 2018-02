Kokoomuspoliitikko kieltäisi poliittiset lakot – ”Työttömät valjastettiin ay-liikkeen keppihevoseksi”

Viime perjantain mielenilmauksessa Helsingin Senaatintorilla aktiivimallista julkisesti väitellyt Juhana Vartiainen sanoi Iltalehden Sensuroimaton Päivärinta -ohjelmassa, että ”se yleisö oli suurelta osin aika juovuksissa, kun katsoi lähempää”.

Vartiaisen lausunto on herättänyt myös närkästystä. Muun muassa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tvittasi, että ”ylivoimaisesti suurin osa osallistujista ei todellakaan ollut humalassa. Tässä taas vähätellään ja luodaan negatiivista kuvaa.”

2. Ja mitä väliä sillä on, jos siellä joku on humalassa ollut? Miksi pienituloisten alkoholinkäytöstä syntyy moraalipaniikki?https://t.co/wo5ZgwYDmG — Li Andersson (@liandersson) February 7, 2018

Andersson kyseli myös, miksi pienituloisten alkoholinkäytöstä syntyy moraalipaniikki?

Esimerkiksi PAMin valtuuston 1. varapuheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuutettu Berhan Ahmadi (sd.) on vaatinut Vartiaiselta anteeksipyyntöä.

– Sinulla on anteeksi pyydettävä sille yli 10.000 ihmisille Senaatintorilla! Ahmadi tviittaa.

Lausuntosi :”Se yleisö oli suurelta osin aika juovuksissa, kun katsoi lähempää”. Sinulla on anteeksi pyydettävä sille yli 10.000 ihmisille Senaatintorilla! — Berhan Ahmadi (@BerhanAhmadi) February 7, 2018

Vartiainen ei pyytele anteeksi, mutta loiventaa lausuntoaan.

– Voin vain puhua omana kokemusasiantuntijana. Kävelin joukkion läpi, siinä oli juopuneita, muutama myös lähestyi minua. Siellä oli paljon porukkaa, erilaisia ryhmiä. Voihan olla, että ne jotka ovat vähän maistaneet, uskaltavat lähestyä. En minä asiaa omasta päästäni keksinyt. Myönnän auliisti, että se oli vain vaikutelmani ja voi olla että se on harhaanjohtava. Ja voi olla että ne harvat jotka olivat juovuksissa tulivat nimenomaan juttelemaan minulle, sittenhän se on erittäin harhaanjohtava kokemus. Mutta se oli kokemukseni, että tämäkin ilmiö sillä torilla näkyi. Saanhan minä nyt oman kokemukseni kertoa.

– Kun on paljon ihmisiä, kokemukset tapahtumasta, jossa on tiettyä kiihottuneisuutta ilmassa, voivat olla aika erilaisia. En nyt ryhdy pyytämään anteeksi sitä, että kerron vaikutelmani, mutta olen ihan mielelläni väärässä tässä.

”Kävelin porukan lävitse uteliaana ja hyväntuulisena.”

Vartiainen arvelee myös, että hänellä on saattanut jäädä mielenilmaukseen osallistuneista sekavampi kuva kuin todellisuudessa oli myös sen vuoksi, että ihmiset pitivät kovaa ääntä lähellä lavaa. Ääntä kuuluikin nimenomaan juuri Vartiaisen puhuessa, koska hän puolusti hallituksen aktiivimallia, jonka perumista varten SAK:n mielenilmaus järjestettiin.

Kun Vartiainen käveli torilla, ihmiset tulivat juttelemaan hänelle ja haastamaan mielipitein.

– En kokenut sitä pelottavana, eivät minua suomalaiset pelota. Kävelin porukan lävitse uteliaana ja hyväntuulisena ja vastailin kysymyksiin. Eivät siellä kaikki olleet kiukkuisia ja raivokkaita, minulle monet juttelivat aika hyväntuulisesti. Vihaa, kiukkua ja raivoa on liioiteltu.

Li Anderssonin kysymästä moraalipaniikista Vartiainen toteaa, ettei edes ajattele, että siinä olisi erityisen paheksuttavaa, jos on vähän ottaneena torilla.

– Saahan nyt ihminen juovuksissa olla torilla, Vartiainen sanoo.

– Mitä väliä siellä on, jos siellä joku on humalassa ollut? kysyi Anderssonkin.

”SAK on järjestö, jonka kanssa olen mielelläni dialogissa.”

Vartiainen on saanut tulostaan mielenilmaukseen myös kehuja. Sitä on tullut paljon kadulla ja sähköpostitse. Hän tuli paikalle puolustamaan hallituksen mallia, kun esimerkiksi ministereitä ei näkynyt mailla ei halmeilla. SAK on kertonut, että oli sovittu, etteivät ministerit tule paikalle.

Vartiainen toteaa, että on perehtynyt aktiivimalliin valiokuntatyössä eduskunnassa.

– Kun SAK pyysi, ajattelin että rehdisti tulen paikalle puolustamaan. SAK on järjestö, jonka kanssa olen mielelläni dialogissa, en halua suhteita poikki enkä mykkäkoulua. Arvaukseni on, että hallituksen jäsenille on saatettu sanoa ihan turvamielessäkin, että parempi etteivät tulisi. Se ei välttämättä ole sitä, että he olisivat vastuunpakoilijoita.