Kokoomusvaroitus: ”Ruotsin mellakat ovat varoittava esimerkki myös Suomelle”

Tolvanen on huolestunut väkivaltaisuuksista, jotka ovat viime päivinä ravistelleet useita Ruotsin kaupunkeja.

”Ruotsin mellakat ovat varoittava esimerkki myös Suomelle. Myös meillä katujengien asema on vahvistunut ja viranomaisvastaisuus lisääntynyt. Jotta emme päädy samaan tilanteeseen kuin Ruotsi, on määrätietoisiin toimenpiteisiin jengiytymisen torjumiseksi ryhdyttävä ajoissa. Yhtä viisasten kiveä ei ole olemassa. Tarvitsemme sekä kovia että pehmeitä keinoja”, Tolvanen sanoo tiedotteessaan.

Tarvittavina keinoina Tolvanen mainitsee muun muassa nuorten tukipalvelujen parantamisen, lastensuojelun uudistamisen sekä viranomaisten välisen yhteistyön tiivistämisen. Tolvasen mukaan sisäisen turvallisuuden varmistaminen edellyttää myös poliisien määrän kasvattamista nykyisestä noin 7400 poliisista yli 8000 poliisiin. Lisäksi Tolvanen kaipaa muutoksia lainsäädäntöön.

”Katujengien väliseen välienselvittelyyn liittyvien rikosten rangaistuksia on Suomessa kovennettava esimerkiksi laajentamalla nykyinen järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva rikoksen koventamisperuste koskemaan myös jengien välienselvittelyä. Samansuuntaista sääntelyä on otettu käyttöön Tanskassa, jossa rangaistukset ovat jopa kaksinkertaiset rikoksista, joilla on yhteys erimielisyyksiin rikollisjengeissä.”