Kokouspullat kimppaan – Tampereella kokeiltiin uutta kokouskonseptia

Tavallisesti puolueosastot kokoontuvat sääntömääräisiin kokouksiinsa omalla porukalla, mutta viime keskiviikkona Tampereella kokeiltiin uutta tapaa kokoustaa. Tarkoituksena on myös herätellä osastojen välistä yhteistyötä. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

Työväentalolle Puistotorniin saapui yhdeksän SDP:n puolueosaston väkeä. Ensin kahviteltiin yhdessä ja kuultiin SDP:n 3. varapuheenjohtaja Matias Mäkysen alustus ajankohtaisista asioista. Sitten kunkin osaston väki siirtyi omiin neuvotteluhuoneisiinsa pitämään syyskokouksensa.

– Kunnallisjärjestössä toimii puolueosastorakenteen kehittämisen työryhmä. Sen tavoitteena on lisätä puolueosastojen yhteistyötä. Siellä nousi ajatus, että miksei voisi järjestää kokouksia yhdessä, Tampereen kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jyrki Koskinen taustoittaa.

Koskinen katsoo, että osastojen kannalta yhteistilaisuuden etuna on, että käytännön järjestelyt – tilat, tarjoilut ja alustaja – hoituvat kunnallisjärjestön puolesta.

– Tässä tulee ihan konkreettista apua puolueosaston pyörittämiseen, kun ei tarvitse järjestellä itse. Osastoissa henkilöresurssit alkavat olla vähenemään päin. Näin he voivat keskittyä järjestelyjen sijaan talousarvion ja toimintasuunnitelman tekemiseen ja vain lähettää kutsut tilaisuuteen, Koskinen kuvailee.

Hän lisää, että kun porukkaa saadaan saman katon alle enemmän, se antaa myös mahdollisuuksia saada paikalle nimekkäämpiä alustajia. Ja se puolestaan saattaa vielä entisestään lisätä osastojen jäsenten intoa osallistua kokoukseen. Rivijäsenelle nimekäs alustaja ja suurempi yhteistapahtuma on myös elämys, hän uskoo.

– Kun pystymme tarjoamaan vaikka Mäkysen tasoisen alustajan, niin onhan se rivijäsenelle hirveän paljon kiinnostavampaa tulla kokoukseen kuin jos alustajaa ei ole esimerkiksi lainkaan. Ja siitä, että meitä on valtaisa määrä sosialidemokraatteja samassa tilassa, syntyy positiivinen yhteishenki ja sosialidemokraattiuden tunne, hän jatkaa.

TAPAHTUMA täytti Jyrki Koskisen odotukset. Paikalle saatiin hänen laskujensa mukaan toista sataa osallistujaa. Kattavaa palautetta ei vielä haastatteluhetkellä ollut kerätty, mutta yhteisen alustuksen jälkeen saadut kommentit kertoivat Koskisen mukaan ”varsin innostuneista ja positiivisista fiiliksistä”.

– Uskon, että kun oli hyvä fiilis, niin se on varmasti vaikuttanut siellä oman osaston kokouksessa niin, että useampi ihminen on halunnut lähteä osaston toimintaan mukaan, hän arvioi.

Messukylän työväenyhdistyksen puheenjohtaja Helena Nieminen pitää kokouskonseptia onnistuneena. Hän kuvailee tilaisuutta hyväksi, positiiviseksi ja keskustelevaksi. Koskisen kuvailemaa sosialidemokraattisen yhteishengen kohottamisen tunnetta oli Niemisenkin mielestä ilmassa.

– Tulee tunne, että olemme yhtä, emmekä vain joku yksi osasto jossain.

Nieminen antaa kiitosta Mäkysen alustukselle ja toteaa, ettei ”isoja nimiä” – varsinkaan matkojen takaa – tohdi yleensä pyytää tavalliseen osaston kokoukseen puhumaan parille kouralliselle ihmisiä. Nimekkäät alustajat kuitenkin selvästi kiinnostavat.

– Meillä on alle sata jäsentä ja jos syyskokouksessa on 15 paikalla, se on jo todella hyvin. Edellisessä yleisessä kokouksessa meillä oli tamperelainen kansanedustaja Pia Viitanen (sd.) puhumassa, niin hän veti kokoukseen myös johtokunnan ulkopuolista väkeä, hän kertoo.

Nieminen kertoo kaksi positiivista signaalia siitä, että uusi kokoustapa todella kiinnostaa ja innostaakin. Eräästä toisesta osastosta kerrottiin, että olisivat osallistuneet mielellään, mutta olivat jo ehtineet sopia oman kokouksensa ennen tietoa tästä tapahtumasta. Seuraavalla kerralla sitten, sieltä todettiin.

– Meidän yhdistyksestämme yksi jäsen erikseen soitti ja pahoitteli, ettei pääse tulemaan sairastumisen vuoksi. Ei tällaista ole koskaan ennen tapahtunut, että kerrotaan, että olisin kyllä tullut, mutta en pääse, hän kertoo.

Kohtaamisia kaivataan – että päästäisiin keskustelemaan politiikasta kasvotusten.

VÄINÖ Voionmaa -seura sai nyt syyskokouksessaan uuden puheenjohtajan Ele Rantasalmesta. 21-vuotias Rantasalmi on ollut mukana Demarinuorissa vuodesta 2018 ja viimeisen vuoden hän on toiminut Länsi-Suomen Demarinuorten puheenjohtajana. Puolueeseen hän liittyi 2021 ja on nyt aivan viime aikoina aktivoitunut puoluetoiminnassa.

– Tämä kokouskonsepti oli hyvä siksi, että näki muitakin tuttuja kuin pelkästään oman yhdistyksen väkeä. Pääsee paremmin verkostoitumaan. Tämä oli siinä mielessä myös tervetullut konsepti, koska muutenkin tarvittaisiin paljon enemmän yhteisiä tapahtumia, Rantasalmi arvioi.

Millaisia ajatuksia tuoreella puheenjohtajalla on Väinö Voionmaa -seuran toiminnan kehittämisestä?

– Meillä moni nuori liittyi yhdistykseen samaan aikaan, niin olemme yhdessä vähän jo suunnitelleetkin – ja vanhempikin väki on ihan innostunut – että lähdetään järjestämään matalan kynnyksen toimintaa. Myös yhteisiä tapahtumia niin, että muiden yhdistysten väki on tervetullutta, Rantasalmi kertoo.

Demarinuoret on paikallisesti järjestänyt keskusteluiltoja esimerkiksi kahviloissa. Se on toiminut hyvin nuorisojärjestössä, niin miksei sellainen voisi toimia myös puolueyhdistyksissä, Rantasalmi tuumii.

– Olen kuullut paljon sitä, että kaivataan ihan vain kohtaamista – että päästäisiin tapaamaan muita ja keskustelemaan politiikasta kasvotusten.

JYRKI Koskinen kertoo, että puolueosastorakenteen kehittämisen työryhmässä kuvioita on pohdittu myös siltä kannalta, että osastojen yhteistyö saattaa johtaa fuusioihin. Tampereella on yli 20 osastoa, eivätkä ne kaikki ole täysin voimissaan – aktiivisten jäsenten määrä valitettavasti vähenee. Koskinen kuitenkin painottaa, että ensisijainen tavoite on lisätä yhteistyötä.

– Yksittäisen osaston voimat eivät välttämättä enää riitä esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen. Yhteistyöllä olisi mahdollista toteuttaa erilaisia tapahtumia eri puolilla kaupunkia, vaikkapa lähiöissä, kun muutama puolueosastoa yhdistää voimansa ja alkaa tehdä yhdessä. Jollain aikavälillä luontainen kehitys sitten saattaa olla, että laitetaanko hallinnotkin yhteen, kun tunnemme toisemme ja homma tuntuu sujuvan, hän kuvailee.

Nieminen on Koskisen kanssa samaa mieltä siitä, että osastojen välinen yhteistyö on tärkeää. Sitä on tehty osastoissa vaihtelevasti jo nyt. Messukylän yhdistys on tehnyt yhteistyötä Hakametsän, Hervannan ja Rantaperkiön yhdistysten kanssa, hän kertoo. Koskisen tapaan Nieminenkin uskoo, että tulevaisuudessa voi siintää osastojen fuusioita.

– Aika ei ole siihen varmasti ihan vielä kypsä. Uskon kuitenkin, että aikaa hoitaa – kun tehdään yhdessä ja ihmiset huomaavat, että ei tämä yhdessä tekeminen mahdotonta olekaan.