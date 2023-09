”Kolahduttava kampanja” – Krista Kiuru pani arvot peliin puheenjohtajakisassa

Krista Kiuru sai lähes neljänneksen (22,2 prosenttia) äänistä SDP:n neuvoa-antavassa jäsenäänestyksessä puheenjohtajasta. Kiuru on tyytyväinen tulokseen. Hän sanoo sen näyttävän, että jäsenistö halusi keskustella puolueen linjasta ja että ”kampanja on kolahduttanut” suurta osaa jäsenistöstä. Heikki Sihto Demokraatti

– Antin etumatka oli todella pitkä, kun lähdin mukaan kisaan. Kannatusta ei ollut paljon. Koko Suomen media piti selvänä, että Antti valitaan. Halusin kuitenkin kampanjallani herättää keskustelua puolueen linjasta ja haastaa puoluetta arvojohtajuuteen. Tämä on onnistunut, SDP on haastanut koko kesän hallitusta arvoasioissa ja se näkyy kasvaneessa kannatuksessa, Krista Kiuru sanoo.

– Tämän kokoinen kansanliike myös vaatii, että puolueen nokkapaikoille on pyrkyä.

KIURU ei ole puoluekokouksessa ehdolla muihin tehtäviin, vaikka kysyjiä on ollut. Hän ei ota kantaa myöskään edessä oleviin valintoihin kuten esimerkiksi puoluesihteerin valintaan.

– Jäsenet päättävät suunnan, haluan antaa jäsenväelle aidon mahdollisuuden päättää ketä puolueessa valitaan merkkitehtäviin.

Kysymykseen kiinnostuksesta Antti Lindtmanilta vapautuvaan eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävää Kiuru ei vastaa suoraan.

– No vasta on tämä vaali päättynyt, Kiuru vastaa.

MINKÄLAISEN puheenjohtajan SDP saa Antti Lindtmanista?

– Osaavan ja kokeneen. Antti pystyy tätä puoluetta luotsaamaan. On tärkeää, että hän hyödyntää osaamista, jota on kertynyt eduskuntaryhmän puheenjohtajan tehtävästä. Olennaista on, että tässä puolueessa kaikki mahtuvat mukaan.

KIURU pitää nyt ensimmäistä kertaa puheenjohtajan valinnasta käytettyä neuvoa-antavaa jäsenvaalia hyvänä ja toimivana mallina. Hän halusi itsekin kunnioittaa vaalin tulosta, kun luopui kisasta vaalituloksen selvittyä.

– Toivon jäsenäänestyksestä perinnettä, jota käytetään jatkossakin. Tosin uskon, että jatkossa tulee kiusausta antaa myös puoluekokouksen jäsenille mahdollisuus osaltaan sanoa viimeinen sana henkilövalinnoissa.