Kolmas korona-aalto näyttää taittuneen Saksassa, rajoituksia puretaan varoen – ”Emme halua pelata uhkapeliä”

Saksan kolmas koronavirusaalto näyttää taittuneen, maan terveysministeri Jens Spahn (kuvassa) arvioi perjantaina.

Kolmas aalto alkoi maaliskuussa, kun tartunnat lähtivät Saksassa uudestaan nousuun etenkin viruksen brittimuunnoksen vetämänä. Uusien tartuntojen määrä on kuitenkin kääntynyt laskuun viimeisen viikon aikana. Päivittäisiä tartuntoja on ollut viimeisen viikon aikana keskimäärin reilut 15 000, kun vielä viime viikolla lukema oli yli 20 000.

– Tartuntaluvut laskevat taas, mutta olemme silti yhä korkealla tasolla. Lukemat eivät laske kaikkialla samalla tahdilla, mutta ne laskevat kuitenkin, Spahn sanoi.

Valtakunnallinen ilmaantuvuusluku edellisen seitsemän päivän ajalta on 125,7 tartuntaa 100 000 asukasta kohden. Nykysääntöjen mukaan niillä Saksan alueilla, joilla ilmaantuvuusluku laskee alle sadan, voidaan luopua joistakin rajoitustoimista.

Spahn kuitenkin varoitti, että rajoitusten liian nopea purkaminen vain auttaisi virusta leviämään.

– Tässä pandemian vaiheessa emme halua pelata uhkapeliä niillä tuloksilla, joita olemme saavuttaneet.

Rokotettujen elämä helpottuu

Saksan parlamentin ylähuone hyväksyi perjantaina lain, joka poistaa koronarajoituksia molemmat rokoteannokset saaneilta ihmisiltä. Rokotettujen ja taudin sairastaneiden ei tarvitse lauantaista lähtien noudattaa rajoituksia esimerkiksi liikkumisen tai ihmisten tapaamisen suhteen.

Viranomaiset myöntävät, että on erittäin vaikea valvoa, että vain rokotetut lakkaisivat noudattamasta rajoituksia. Lakia on kuitenkin perusteltu sillä, että perusoikeuksia voi rajoittaa vain jos sille on painavat perusteet, ja rokotettujen kohdalla näin ei enää ole.

Saksassa on pandemian aikana todettu yli 3,4 miljoonaa koronatartuntaa ja yli 84 000 virukseen liittyvää kuolemaa. Kuolemantapauksia raportoidaan edelleen noin 200 päivässä, mikä on kuitenkin selvästi vähemmän kuin toisen tartunta-aallon aikana joulu-tammikuussa. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että merkittävä osa riskiryhmistä on jo rokotettu.