Komiikan ja fyysisen ilmaisun juhlaa NouNous-festivaalilla

Kallo Collective aloitti viime vuonna menestyksekkäästi uuden festivaalin Cirko-keskuksessa. Nyt klovneriaan ja fyysiseen komediaan keskittynyt, tiistaina alkanut NouNous-festivaali kutkuttaa jälleen nauruhermoja sunnuntaihin asti. Festivaalin aikana nähdään suomalaisten tekijöiden lisäksi vieraita Argentiinasta, Norjasta ja Uudesta Seelannista. Teoksia on mukana kuusi, joista yksi on ensi-ilta. Suurimmasta osasta on enemmän kuin yksi esitys. Esitykset eivät ole varsinaisia lasten esityksiä, mutta enemmistö sopii jo kouluikäisille. Klovnerian ja fyysisen komiikan huumori voi olla hersyvää ja ratkiriemukasta, mutta useimmiten siinä on pieni piikki tai vino hymy mukana. Esitysten sisältönä ovat usein aivan tavalliset arkiset tapahtumat, joihin liioittelemalla ja venyttämällä saadaan uusi humoristinen näkökulma. Lisäksi tarvitaan juuri nappiin osuvaa rytmitystä. Lopputuloksena on parhaimmillaan nerokkaita esityksiä, jotka saavat katsojan nauramaan omille käsityksilleen, tottumuksilleen ja elämän perimmäiselle hullunkurisuudelle. Huikeaa klovneriaa arkisista tilanteista Tällaisesta esityksestä aivan loistava esimerkki on uusseelantilaisten Trygve Wakenshawin ja Barnie Duncanin Different Party. Nimestä huolimatta kyse ei ole juhlista, vaan nahkafirman toimistosta ja sen kahden työntekijän tavallisesta työpäivästä. Tosin katsojalle esityksestä tulee varsinaista mimiikan, slapstickin ja fyysisen ilmaisun juhlaa. Wakenshaw ja Duncan ovat aivan ilmiömäisiä koomikkoja, joiden ilmaisullisella virtuositeetillä ei näytä olevan rajoja.



Esityksen absurdi mielikuvitusrikkaus tekee tavallisista toimistorutiineista kokonaisia surrealistisia spektaakkeleita. Mihin kaikkeen pelkkä kahvitauko voikaan johtaa tai miksi kaikeksi työsalkku voikaan muuttua. Puhumattakaan siitä, kun toimiston paperikaaokseen tulee ensimmäistä kertaa tietokone.

Different Party on esitys, joka vie toimistotyöskentelyn aivan uusiin ulottuvuuksiin jaa saa yleisön nauramaan hervottomana. Siitä huolimatta väliaikoineen kaksituntisessa kokonaisuudessa olisi ollut tiivistämisen varaa tai sitten ainekset jopa kahteen eri esitykseen.

Yhtä hervotonta ja taitavaa klovneriaa nähdään myös Inga Björnin ja Kristiina Tammisalon teoksessa Receptionist, josta festivaalilla esitettiin puolen tunnin demoversio. Koko esityksen ensi-ilta on ensi helmikuussa.

Sanaton Receptionist on tavallaan fyysinen jatko-osa Kallo Collectiven viime vuoden Chameleon-esitykselle. Nyt huomio keskittyy hotellin vastaanottoon ja asiakaspalvelun moniin mutkiin. Ja niistähän löytyy vaikka millaista absurdiutta ja outoja näkökulmia!

Björn ja Tammisalo ovat säteileviä ja upean ilmeikkäitä esiintyjiä, joiden keskinäinen kontakti pelaa saumattomasti. Myös muutamat täysillä hurmaantuneesta yleisöstä pääsee mukaan esitykseen.

Taitavaa ja sensuellia machoparodiaa

Hyvin toisenlaista, mutta ei piiruakaan vähemmän loistavaa komiikkaa nähdään argentiinalaisten Alfonso Barónin ja Luciano Rosson esityksessä Poyo Rojo. Hieman kulahtaneessa pukuhuoneessa teräskaappeineen kaksi miestä sekä leikittelee, viettelee että ottaa mittaa toisistaan. Ystävälliset eleet muuttuvat sekunnissa agressiivisiksi ja toisin päin.

Esitys on aivan hervotonta parodiaa kaikenlaisista miehisyyteen liittyvistä kliseistä machokukkoilusta homoeroottiseen sensuellisuuteen. Sanaton esitys pursuaa rankkaa fyysistä ja akrobaattista liikettä ja tanssia. Mikään ei ole pyhää baletin kuolevasta joutsenesta intiimiin viettelyyn.

Oman mausteensa ja tahatontakin komiikkaa muuten lähes musiikittomaan esitykseen tuo liveradion käyttö, jossa eri kanavilta kuuluu, mitä kulloinkin sattuu.

Pisteenä i:n päällä on esiintyjien huima fyysinen taito ja oman itsensä totaalinen alttiiksi laitto. Kaikki tehdään täysillä ja tosissaan, mutta ei ryppyotsaisesti. Myös itselleen voi nauraa. Huikea esitys, jota paremmaksi on vaikea panna.

Melankolinen avaruusmatka

Festivaalin aloitti suomalaisten (?) tekijöiden ensi-ilta Bluesift. Kysymysmerkki siksi, että tekijät eivät halua paljastaa henkilöllisyyttään. Lavalla molemmat katoavat väljään avaruuspukuun ja sen jättikokoiseen kypärään.

Bluesift tapahtuu planeetalla, jonka astronautti on laskeutunut valloittamaan. Merkkinä tästä maahan isketään lippu. Kaikki ei kuitenkaan mene ihan niin kuin on suunniteltu.

Esitys on tutkimusmatka identiteettiin sekä yksinäisyyden ja vierauden tunteisiin. Välttämättä ihan näin isoja asioita ei esitystä seuratessa tule miettineeksi. Tietynlainen melankoolisuus ja jopa olemisen hyödyttömyys kyllä välittyy.

Tutut koomiset temput hymyilyttävät ja valoilla luodaan välillä näyttäviä avaruudellisia näkyjä. Yleisöönkin otetaan kontaktia, mutta sen tarkoitus ja merkitys jää jotenkin puolitiehen. Kokonaisuus vaikuttaa ennemminkin vielä kehitysasteella olevalta kuin lopulliselta esitykseltä.