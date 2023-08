Komissio: Silakan kalastuksen lopettaminen ensi vuodeksi välttämätöntä

EU:n komission mukaan silakan kalastuksen lopettaminen ensi vuodeksi on välttämätöntä. Pohjanlahden silakan määrä on pudonnut alle kestävän kannan, ja ilman rajoituksia määrä todennäköisesti vähentyisi entisestään ensi vuonna, komissio perustelee tiedotteessa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- On erittäin tärkeää välttää tämän kalakannan pieneneminen entisestään, jottei Pohjanlahden silakan kanta romahda kokonaan, tiedotteessa sanotaan.

KOMISSIO muistuttaa, että Itämeren monivuotisessa hoitosuunnitelmassa on selvät säännöt, miten on toimittava kalakannan katastrofaalisen romahduksen estämiseksi. Kalastus on suunnitelman mukaan lopetettava, jos on olemassa yli viiden prosentin riski, että kalakanta laskee ehdottoman vähimmäistason alapuolelle. Silakalla riski on nyt 21 prosenttia.

- Jos toimeen ei nyt tartuttaisi, Pohjanlahden silakalle voisi käydä kuten itäisen Itämeren turskalle ja monille lohikannoille, jotka ovat romahtaneet aiheuttaen laajoja taloudellisia vaikutuksia rannikoiden kalastajille ja yhteisöille.

Komission mukaan EU-maat voivat hyödyntää Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta myönnettäviä varoja auttaakseen kalastajia ensi vuonna siirtymäratkaisuna. Ehtona on, että maat ottavat käyttöön kansallisia lisätoimia kalastuksen elvyttämiseksi.

Komissio antoi ensi vuoden kalastuskiintiöitä Itämerellä koskevan ehdotuksensa maanantaina.