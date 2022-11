Komissiolta odotetaan ehdotusta budjettisääntöjen uudistamisesta – Suomi painottanut velkakestävyyteen sitoutumista

Euroopan komission odotetaan kertovan tänään ehdotuksensa siitä, miten EU:n budjettisääntöjä pitäisi uudistaa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Muutoksia suunnitellaan, koska nykyiset säännöt ovat osoittautuneet monille jäsenmaille epärealistisiksi.

EU:n kasvu- ja vakaussopimus määrää jäsenmaita esimerkiksi pitämään julkisen talouden alijäämän korkeintaan kolmessa prosentissa. Lisäksi julkisen talouden velka ei saisi nousta yli 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta.

ENNAKKOTIETOJEN mukaan komissio tavoittelee sääntöjä, jotka olisi räätälöity maakohtaisesti.

Lähes kolmeen vuoteen koko sääntökehikkoa ei ole voitu koronakriisin aiheuttaman taloudellisen kriisin vuoksi edellyttää. Talouskurin höllennyksiä jatketaan ensi vuoden loppuun asti.

Nykyisellään säännöissä edellytetään, että jos maa ylittää 60 prosentin velka-asteen, sen pitäisi pyrkiä vähentämään tämän ylittävää velkaa viidellä prosentilla vuosittain. Komission suunnitelmista tihkuneiden tietojen perusteella 60 prosentin velka-asteeseen palaamista ei edellytettäisi jatkossa enää tässä aikataulussa.

SUOMI ON valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan painottanut sitä, että jäsenmaat sitoutuvat velkakestävyyteen ja toisaalta tekevät itse ratkaisuja taloudestaan.

- Me painotamme velkakestävyyden merkitystä edelleen siitä huolimatta, että asia on myös itsellemme vaikea. Silloin meidän viestimme on erityisen painava, Saarikko sanoi toimittajille ennen euroryhmän kokousta maanantaina.

Hän viittasi siihen, että Suomella itsellään on ollut jo pidempään vaikeuksia pitää julkisen talouden velan määrä sallituissa rajoissa.