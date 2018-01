Kommentti: ”Ay-liike ei ole lainkaan kiinnostunut työttömistä” – parjattu aktiivimalli kerää kehut kokoomuksen ”risusavotta”-Koskelta

Lainaukset Michael Wolffin Trump-kirjasta Fire and Fury ovat kylmäävää luettavaa. Donald Trumpin lähipiiri on syystä tai toisesta avautunut Wolffille ja lähes kilpaa haukkunut Trumpia ja kuvaillut häntä lapseksi.

Monet asiantuntijat ovat pitäneet Wolffin kirjaa suurelta osin luotettavana. Kirjan todistusvoimaa vahvistaa esimerkiksi parin viikon takainen hiekkalaatikkouho Trumpin ja Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin välillä siitä, kummalla on parempi ydinasenappi. Onneksi Trump on jo puolustautunut hänen mielenterveydestään esitettyjä epäilyjä vastaan julistamalla olevansa ”vakaa nero”.

Fire and Fury -paljastuskirja avaa mielenkiintoisen näkemyksen populismiin ja sen voimaan. Kirja väittää, että sen enempää Trump kuin hänen lähipiirinsäkään ei uskonut voittoon presidentinvaaleissa. Tavoitteena oli vain pumpata lisää rahallista arvoa Trumpin pr-imagoon.

Wolffin kirjan vaikutuksia Trumpin asemaan presidenttinä on vielä vaikea arvioida, mutta Yhdysvaltain äärioikeiston rivejä se on jo rikkonut. Trumpin takapiruna jonkin aikaa toiminut ja äärioikeiston ykkösmedia Breitbart Newsin johtaja Stephen Bannon kritisoi Trumpia Wolffin kirjassa. Bannon sai Trumpin vihat päälleen, ja nyt hän on menettänyt toimintansa rahoittajia. Bannon joutui lopulta jättämään myös Breitbartin.

Päivitetty tieto Bannonin lähdöstä Breitbartista.