Kommentti: Demokratian kriisin kirkkain tähti on Hjallis Harkimo

Suomen johtava populisti on nykyisin kokoomuksen kansanedustaja Harry ”Hjallis” Harkimo, jonka politiikkaa sivuavat, kosiskelevat yksinkertaistukset lipsahtavat tämän tästä pientareen puolelle.

Timo Soinin (sin.) kunnianpäivät torien valtiaana ovat ohitse. Hän on saavuttanut poliittiset tavoitteensa ja odottaa sinisessä maitojunassaan seuraavaa asemaa.

Näkyvimmäksi poliitikoksi kiilannut Harkimo tavoittaa möläytyksillään valtavia yleisöjä. Ilmaista mainosaikaa tarjoaa MTV, jossa Hjalliksella on ollut sekä useampi ohjelma että ainoana poliitikkona Suomessa esikuvansa mainetta kasvattava oma parodia Pelimies.

Hjalliksen on sanottu pettyneen, kun hänestä ei tullut ministeriä. Polittisen järjestelmän ja demokratian tilan jatkuva kritiikki tosin versoo pettymyksen lisäksi myös tietämättömyydestä.

Harkimon tavaramerkki on suorapuheisuus. Eduskunnassa hänen tavaramerkkinsä on myös liki täydellinen välinpitämättömyys kokoomuksen eduskuntaryhmän toimintaa ja politiikan pelisääntöjä kohtaan. Harkimo ei käy eduskuntaryhmän kokouksissa kuin Elina Lepomäen (kok.) sotelausuntojen käsittelyn kaltaisissa poikkeustilanteissa, joissa kriitikoille tarjoutuu mahdollisuus ilmaiseen julkisuuteen.

Kun hän ei osallistu, hän ei ensimmäisen kauden kansanedustajana ole myöskään oppinut miten eduskunta toimii. Pihalla oleminen ei olisi täydellistä, jollei Harkimo arvostelisi politiikkaa äänekkäästi ja hyvällä itsetunnolla.

Viimeisin Harkimon lausunto on luettavissa hänen Savon Sanomien blogistaan. Kirjoituksessaan Harkimo syyttää kokoomuksen puheenjohtajaa, valtionvarainministeri Petteri Orpoa Britanniasta kopioidun ns. yleisturvamallin omavaltaisesta omimisesta kokoomuksen malliksi. Harkimo kertoo lukeneensa asiasta lehdestä.

”Harkimo sopisi osaamisensa puolesta paremmin perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäseneksi.”

– Selvitin asiaa ja kävi ilmi, että tätä kantaa ei ole pohdittu sen paremmin eduskuntaryhmässä kuin puoluehallituksessa. Eli Orpo oli avustajansa kanssa päättänyt, että tämä on kokoomuksen malli. Siis vain nämä kaksi pääsevät siihen päättäjien tilataksiin, Harkimo latasi.

Ei voi kuin ihmetellä mitä Harkimo selvittämisellään tarkoittaa. Hänen ryhmätoverinsa, kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok.) huomauttikin Harkimolle, että yleisturvamalli on ollut esillä puolueen kannustinloukkutyöryhmässä, johon kaikilla kokoomuksen kansanedustajilla on vapaa pääsy. Samalla Vartiainen muistutti, että vastaavanlaisia ryhmiä on muitakin.

Universal Credit -sosiaaliturvaa on vuoden ajan kehitelty eduskuntaryhmän kannustinloukkutyöryhmässä. Tämän ja muiden vastaavien ryhmien kokouksiin on kaikilla ryhmän edustajilla vapaa pääsy. — juhana vartiainen (@filsdeproust) March 31, 2018

On kuvaavaa, että itsekin ensimmäistä kauttaan eduskunnassa istuva Vartiainen joutuu muistuttamaan eduskuntaryhmän toimintatavoista pian kolmen vuoden ajan ryhmään kuulunutta kansanedustajaa, joka hankkii kokoomuksen politiikkaa koskevat tietonsa sanomalehdistä. Harkimo ei tiedä, koska häntä ei kiinnosta tietää eikä osallistua.

Savon Sanomien kirjoitus demokratian kriisistä on huvittava. Suurin demokratian kriisi kytee Hjallis Harkimon kaltaisissa poliitikoissa, jotka eivät ole kiinnostuneet käyttämään kansalta saamaansa mandaattia edes sen vertaa, että perehtyisivät tehtävään, johon heidät on vaaleilla valittu. Harkimo sopisi osaamisensa puolesta kokoomusta paremmin esimerkiksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäseneksi.