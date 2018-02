Kommentti: Kunnian miehen oharit – Paavon egotrippi olisi liian uskomaton, ellei pääkokin sukunimi olisi Väyrynen

Palkansaajien perjantaina järjestämä mielenilmaus Helsingin Senaatintorilla kumpusi Sipilän hallituksen petetyistä lupauksista olla kyykyttämättä työttömiä yhtään enempää kuin se oli jo tehnyt ennen niin sanotun aktiivimallin nuijimista täytäntöön.

Puheenjohtajat, Teollisuusliiton Riku Aalto ja Paperiliiton Petri Vanhala, kertoivat Demokraatille maanantaina mielenilmauksen perimmäisen syyn niin suoraan kuin kykenivät. Heidän mukaansa työttömyysturvan heikennykset ovat hallituksen päinvastaisista puheista huolimatta vastoin yhdessä sovittua kilpailukykysopimusta.

– Nimenomaan siitähän tässä on kysymys. Osa on siis aktiivimallin vastustamista mallin itsensä takia ja osa on sitä, että maan hallitus on pettänyt palkansaajat ja lähtenyt tekemään leikkauksia työttömyysturvaan, vaikka erityisesti juuri näistä leikkauksista he päättivät luopua, Aalto sanoi.

– Jos esimerkiksi me olisimme irtautuneet kilpailukykysopimuksesa samalla tavalla kuin hallitus, päälle olisi tullut jumalaton älämölö. Huuto olisi tullut myös silloin, jos työantaja olisi lähtenyt sopimuksesta kävelemään. Työnantajien pitäisi nyt sanoa ääneen, että hallitus vaarantaa käyttäytymisellään työmarkkinajärjestelmän. Minä työnantajana huutaisin nyt Sipilälle enkä esimerkiksi Teollisuusliitolle, joka on nyt tehnyt lakkopäätöksiä. Miksi olet aiheuttanut tähän maahan tällaisen tilanteen vaikka me yhdessä sovimme tästä, kyseli puolestaan Vanhala maanantaina.

Iltapäivälehtien otsikot mielenilmauksesta ovat olleet tyyliä ”Sivulliset joutuvat lakon sijaiskärsijöiksi – SAK ottaa riskin”. Mainitussa jutussa viitattiin samaisena mielenilmausperjantaina aiheutuviin liikenneongelmiin, kun metrot, raitiovaunut ja liki koko bussiliikenne pysähtyvät pääkaupunkiseudulla.

Liikenteen seisahtuminen haittaa ehdottomasti juuri niitä sivullisia, joilla ei ole mitään tekemistä työttömien raippamallin luomisen ja käyttöönoton kanssa, josta päätti ja jota ajoi maan porvarihallitus kansanedustajiensa voimalla.

Vasemmistoliiton Li Andersson tiivisti kahteen twiittiin olennaiset huomionsa aihepiiristä:

”Näyttää siltä, että samat tahot jotka yleensä syyttävät ay-likettä siitä, ettei se välitä työttömistä, nyt syyttää ay-liikettä siitä, että se välittää työttömistä.”

”Media pyytää ihmisiä kertomaan, miten lakko vaikuttaa arkeen perjantaina. Okei. Jokainen meistä voi sitten peilata perjantain mahdolliset vaikeudet siihen, miten aktiivimalli vaikuttaa kaikkien suomalaisten työttömien työnhakijoiden elämään ja arkeen – joka päivä.”

Maan suuria medioita tai oikeistolaisia ajattelijoita kuuntelemalla ei voi päästä selvyyteen, millä tavalla ay-liike saisi esimerkiksi työttömiä puolustaa paitsi pitämällä turpansa kiinni ja kauhomalla kitaan sitä myrkkyä mitä annetaan. Vuosikausien ruinutus siitä, ettei ay-liike liikauta eväänsäkään työttömien puolesta, on nyt moite siitä, että ay-liike kehtaa julistaa sanaa ja tehdä jotain konkreettista heidän puolestaan.

Kun kustannuksia ja sen aiheuttajia miettii jostakin muustakin näkökulmasta kuin palkansaajaliikettä halveksuvasta, saattaa ymmärtää, että taustalla on oikeutettuakin kiukkua. Yli 135 000 kansalaisaloitteen allekirjoittajaa on yhtä mieltä kyykytysmallin mielettömyydestä.