Kommentti: Lentäiskö Lintu metsään vai kiehtoisiko eurooppalainen panoraama?

On syytä toivoa, että RSO:n ylikapellimestari Hannu Lintu on tyhjentänyt kalenterinsa liioista kapukeikoista ja muista musiikkitouhuista. Muuten hänelle saattaa tulla kiire. Tämän syksyn kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaiden lista on näet sen verran yllättävä, että valitsijadiktaattori Lintu ei ehkä ennakolta ole montakaan teosta lukenut.