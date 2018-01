Kommentti: Vakaa nero ja iso nappi

Kirjoitin eilen jutun työttömiä rankaisevasta niin sanotusta ”aktiivimallista”, jonka julkaisin tasan kello 16. Uutisessa kerrottiin, kuinka työttömiä kurittavan mallin kumoamiseksi on pantu pystyyn kansalaisaloite, joka on kerännyt vain seitsemässä päivässä eli viikossa joulun ympärillä jo yli 14 000 kannatusilmoitusta.

Nyt, yötä myöhemmin, kahdeksan vuorokautta aloitteen julkaisupäivästä, allekirjoittajia on kasassa jo yli 42 000, ja luku kasvaa hurjaa vauhtia.

Kansalaisaloitteella on lain mukaan puoli vuotta aikaa kerätä tarvittavat 50 000 nimeä. ”Aktiivimallin” kumoamista koskeva aloite päätyy eduskunnan käsittelyyn, jos sillä on kesäkuun loppuun mennessä vähintään 50 000 allekirjoittajaa.

50 000 on paperia sen tyrmistyksen rinnalla, jota Paavo Arhinmäen sanoin ”raippalaki” on jo nyt aiheuttanut, vaikkei se ole vielä edes voimassa. Rankaisujärjestelmää aletaan soveltaa vuodenvaihteessa. Työtön menettää työttömyystuestaan 4,65 prosenttia, jos hän ei tee kolmen kuukauden aikana vähintään 18:a tuntia töitä tai osallistu viitenä päivänä te-toimiston palveluihin.

Muun muassa SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta on kommentoinut lakia sanomalla, että se on myös tehdyn kilpailukykysopimuksen vastainen.

Kansalaisaloitteen mahdollisuutta on käytetty innokkaasti aina lain voimaantulon jälkeen. Kahdeksantoista kansalaisaloitetta on edennyt eduskuntaan saakka, mutta vain yksi, aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista, on hyväksytty äänestyksessä. Sama aloite on myös eniten kannatusilmoituksia taakseen kerännyt kansalaisaloite. Nimiä kertyi kaikkiaan 166 851.

Tähän mennessä vain se ja ”kansalaisaloite avioliiton säilyttämisestä aidosti tasa-arvoisena, miehen ja naisen välisenä liittona ja sukupuolineutraalin avioliittolain kumoamisesta” ovat ylittäneet 100 000 allekirjoittajan haamurajan.

Asia palaa hallituksen kiusaksi sopivasti seuraavien eduskuntavaalien alla

Lakonisesti nimetty ”Kumotaan HE 124/2017 vp” (hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta) kipuaa varmasti yli sadantuhannen, raflaavasta nimestään huolimatta. Ehkä siitä vielä tulee suosituin kansalaisaloitteemme.

Kumotaan HE 124/2017 vp -aloite kerää kannatusimoituksia 20.6. saakka. Keräyksen päätyttyä aloitteen vireillepanija toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle. Tarkistuksen jälkeen vireillepanija voi toimittaa aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa.

Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista keräsi nimiä syyskuuhun 2013 saakka. Aloite jätettiin eduskuntaan saman vuoden joulukuussa. Varsinaiset äänestykset aloitteen hyväksymisestä olivat vasta marraskuussa ja joulukuussa 2014, siis vuotta myöhemmin.

Lain mukaan eduskunnalla on velvoite ottaa kansalaisaloite käsiteltäväksi, mutta aloitteen hyväksyminen on täysin sen asia. Luultavaa on, että kyykytyslain kumoamista ajavat toimittavat aloitteensa eduskuntaan niin pian kuin suinkin mahdollista. Näin aloite tulee eduskuntaan ensi syksynä. Mitä sitten tapahtuu ja millä aikataululla, on epäselvää.

Joka tapauksessa on selvää, että asia palaa hallituksen kiusaksi sopivasti seuraavien eduskuntavaalien alla, jos sellaiset vain keväällä 2019 järjestetään normaalin aikataulun mukaisesti.

Toisia hallituspuolueita rankaisumalli kuumottaa pahemmin kuin toisia. Gallupkunkku kokoomus saa oletettavasti vain lisää virtaa työttömien nöyryyttämisestä. Pääministeripuolue keskustalle kylmä oikeistopolitiikka on jo nyt tiennyt suosion romahtamista. Takiaispuolue Sinisille ja sen kannatukselle mikään ”keskiluokan kapina” ei kyllä riitä.

Työministeri Jari Lindström (sin.) on itsekin sanonut, ettei kyykytysmalli tai hallituksen uusintavassa retoriikassa ”aktiivimalli” ole täydellinen ja että sitä tulee seurata sekä tarvittaessa korjata. Hänen mukaansa pullasta ei voi poimia vain rusinoita vaan on nieltävä kivikin.

Jep jep. Kivi voi tosiaan tulla hallituksen tai ainakin sen kahden puolueen nieltäväksi.

Juttua muutettu allekirjoitusten määrän ja upotuskuvan päivityksellä.