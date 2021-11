Suomessa työllisyys on parantunut ja työllisyysaste noussut. Pulaa on monissa tehtävissä ammattitaitoisesta työvoimasta. Helsingin Sanomat uutisoi äskettäin, että muun muassa koneistajista on pulaa. Kysymys on sadoista koneistajista, Pekka Ovaska kirjoittaa mielipidekirjoituksessaan.