Konkaripoliitikko MTV:lle: ”Näkemykseni on se, että tämä on viimeinen vaalikauteni” – terveysmurheet piinanneet

Konkarikansanedustaja Ben Zyskowicz (kok.) ei asettune enää ehdolle seuraavissa eduskuntavaaleissa. Asiasta uutisoi MTV.

– Kyllä tällä hetkellä näkemykseni on se, että tämä on viimeinen vaalikauteni. Tähän liittyvät terveysmurheeni, joista olen julkisestikin puhunut. Tuntuu, että ne ovat sen verran rokottaneet työkykyä ja kapasiteettia, että vähän niin kuin kone kävisi enää puoliteholla. Se on mielestäni aika hyvä peruste olla lopettamassa, sanoo Zyskowicz MTV Uutisille.

Aivan varmasti hän ei kuitenkaan vielä lopettamispäätöstään lyö lukkoon.