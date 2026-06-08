Konkurssihakemuksia käsiteltiin loppuun viime vuonna liki tuhat aiempaa enemmän

Tuomioistuimet käsittelivät viime vuonna loppuun lähes 4 400 konkurssihakemusta, kertoo Tilastokeskus. Tämä on lähes tuhat tapausta enemmän kuin vuonna 2024. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yli puolet konkurssimenettelyistä päättyi konkurssipesän varattomuuteen. Hakemuksista vajaat 670 päättyi jakoluettelon vahvistamiseen.

Yrityssaneeraushakemuksia käsiteltiin loppuun hieman yli 600. Maksuohjelma vahvistettiin yli 130 tapauksessa.

Loppuunkäsitellyt konkurssi- ja yrityssaneeraushakemukset sisältävät myös sellaisia tapauksia, jotka on pantu vireille ennen tilastointivuotta. Tämä tarkoittaa, että monet viime vuonna loppuun käsitellyt päätökset on pantu vireille jo aiempina vuosina, ja monet vuonna 2025 tehdyistä konkurssi- ja yrityssaneeraushakemuksista näkyvät vasta tulevien vuosien tilastoissa.