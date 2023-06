Konserttiarvio: Minifestivaali Kirjazz tuo juurimusiikin lähelle

Työväen Musiikkitapahtuman tytärfestivaali Kirjazz & Blues ei taatusti ole lajissaan Suomen suurin, mutta kaunein se voi olla. Ainakin järvenrantamiljöönsä puolesta kesäkuun alun lempeän aurinkoisena iltana. Rolf Bamberg

Nimensä mukaisesti jazzille ja bluesille pyhitetty minifestari järjestettiin viime lauantaina 14. kerran ja taas laadukkain artistein. Aiempina vuosina, jolloin tapahtumaa on ollut toisinaan jopa kaksipäiväinen, Kirjaslammen tanssilavan viehkoissa maisemissa on kuultu jazzpuolen eturivin artisteja kuten Timo Lassya, Iiro Rantalaa, Dalindeoa ja The Northern Governorsia. Bluesimman juurimusiikin esiintyjänimet ovat olleet yhtä vankkaa tasoa: on Erja Lyytistä, Tuomari Nurmiota, Heikki Silvennoista sekä Marjo Leinosen ja Jukka Orman luotsaamaa Big Feet & La La -kokoonpanoa.

Kirjazz & Blues 2023, Valkeakoski KCQ Groove

Elias Kahila

Linda Fredrksson Juniper

Emilia Sisco & The Northern Lights

Eipä Kirjaslammen tämän kesän roots-kekkereilläkään tingitty tasosta. Jazz-osaston pääesiintyjä Linda Fredriksson huippuosaavan Juniper-yhtyeensä (Tuomo Prättälä, kiipparit, Mikael Saastamoinen, basso, Olavi Louhivuori, rummut) kanssa alkaa olla jo genren ykkösvientituotteitamme. Toisaalta soulia, funkya ja r&b:ta surutta miksaileva Emilia Sisco on nouseva lauljatähti, jolla on tie auki taivasta myöten.

LINDA FREDRIKSSON oli nyt Kirjaslammella soittamassa toista kertaa, debyytti tapahtui edellä mainitun The Northern Governorsin riveissä viime vuosikymmenen puolivälin huitteissa. Sekä soitosta että hänen lausumistaan loppukiitoksista kuului, että perinteinen tanssilavaympäristö oli Fredrikssonille mieleen. Itse asiassa soundit olivat Juniperin kohdalla illan skarpeimmat – voi olla että se johtui osaavimmasta ääniteknisestä osastosta tai sitten ihan vaan soittajiston virtuositeetista.

Fredrikssonin fonit (altto ja baritoni) olivat kuitenkin pääosassa, ja miten ne soivatkaan. Voimalla ja herkästi, vimmalla ja kepeän leikkisänä. Välillä myös kuin perkussiosoittimena LLindan naksutellessa pilliinsä tai puhaltaessaan pelkkää ilman suhinaa.

Fredriksson asetti sikäli riman itselleen korkealle, että Kirjaksen keikalla kuultiin pari aivan hänen sävellystään, jotka kokoonpano oli esittänyt vain kahdesti aiemmin, edellisiltana Sideways-festivaalilla Helsingissä ja männä viikolla Hollannin keikalla. Etenkin Kristallipallo-niminen uusi biisi soi kesäehtoossa kuulaana ja monivivahteisena.

Muuten setin runkona oli Juniper-albumin repertuaari, josta erityisesti Clea ja sateenkaarisävyinen Neon Light (and the sky was trans) naulitsivat yleisön sijoilleen.

Lindaa ja Juniperia tullaan kesällä kuulemaan Kirjaslampea muutaman pykälän isommilla lavoilla: Jyväskylän kesä -festivaali ja Ruisrock heinäkuussa sekä Helsingin juhlaviikkojen Huvila-teltta elokuussa. Jo nämä keikkapaikta osoittavat, ettei Juniper ole vain jatsikansan hellimää herkkua vaan genrerajat rikkovaa musaa.

ENSIMMÄISEN KERRAN näin Emilia Siscon livenä viitisen vuotta sitten, ja jo silloin ääni teki vaikutuksen. Nyt, kun esiintymisvarmuutta on tullut muutaman vuosirenkaan verran lisää, tämän edelleenkin nuoren blues/funky/soul-leidin paketti alkaa olla valmis. Etenkin kun pakettiin kuuluvat hyvät esiintymiskumppanit: Kirjaslammella Siscon taustalla kuultiin vakuuttavaa The Northern Lights -kvintettiä, jossa erityisesti stemmoja laulaneet vokalistit Unna Kortehisto ja Fatima Kortesoja säväyttivät. Yhdessä Emilian kanssa heissä olisi aineksia ties miksi ”Suomen Supremeseksi” tai ”Stadin Three Degreesiksi”.

Ainakin Kirjaskammella Sisco oli vahvemmilla mehevimmissä funkybiiseissä jo voimallisempaa äänenkäyttöä vaativissa soul-paloissa. Slovarit hakevat vielä vähän nyansseja, mutta tuloillaan ovat.

Kirjazzin ”emofestivaalilla” Työväen Musiikkitapahtumalla on luvassa maittavaa tarjottavaa myös juurimusiikin ystäville. Heti festarin avausiltaan torstaille 27.7. sitä on kasautunut melkoinen rypäs, kun lavoille nousevat niin Erja Lyytinen, J. Karjalainen, 40-vuotissynttäretään Espoo Big Bandin kanssa juhlistava Honey B & The T-Bones, rockabilly-vaikuttunut ruotsalainspumppu The Troubled Three sekä ”rillumareibillyksi” musaansa luonnehtiva Pääesiintyjät.