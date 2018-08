Konserttiarvio: Saksalaista barokkihyvää juhlaviikoilta

Maineikkaan barokkiorkesterin avaus muistutti kuulijaa siitä, että musiikkia voi soittaa myös hillitysti, sävyjä tiheällä kammalla sukien.

Arcangelo Corellin kaksi ”Concerto Grossoa” (nro3 c-molli ja nro1 D-duuri) herättivät taiteen muusat jälleen töihin. Luottokummit loihtivat kuin hyvät haltijat soittajista ja soittimista soinnin satuttavimmat, ohittamattomat sävyt. Elävyyden näkymättömät nanohiukkaset toimittivat tehtävänsä ihailtavalla tarkkuudella, kaikkinainen smirgeliräikän käyttö oli vierasta yhteissoinnin huipennuksia tavoiteltaessa.

Corellin konsertoissa teorbien pizzicatohenkinen näppäily oli sulaa hyväilyä, fagotti juoksenteli leppein askelin stemmasivujen sävelportailla. Oboet näyttivät miten periodisoitinten sointi on korvaamaton osa täydellisyyttä hipovia harmonioita ladattaessa.

Jousien sitkeä perustyö, kohkaamaton huolekkuus ja herkkyys korostaa esityshetken ainutkertaisuuttaoli nannaa korvalle, venttiilittömien trumpettien kirkkaat sävelet kiisivät kuin tähdenlennot korkeuksissa.

Helsingin juhlaviikot, Musiikkitalo

Freiburgin barokkiorkesteri

Kapellimestari ja konserttimestari Gottfried von der Goltz – Ohjaus Tristan Braun – Solistit Sunhae Im, sopraano, Furio Zanasi, baritoni, Tristan Braun, mykkä

Voimaakin voi hienosäätää puristamatta. Se saatiin tuta Corellin D-duuri Concerto Grossossa. Finaalin huipennus oli täyteläistä, valonhehkuista sointijuhlaa virtuoosipisaroin koristeltuna.

Pergolesin kahdet kasvot

Giovanni Battista Pergolesi on muutakin kuin ”Stabat Materin” huikeata ylimaallisuutta. ”Salve Regina” on toinen suosikki, yksi esitetyimmistä barokki-vokaaliteoksista. Galantin tyylivaiheen tuotos on kaunis huomionosoitus Neitsyt Marialle, laupeuden äidille. Sanat piirtävät kehykset omalle aikalaiskuvalle. ”Oi lempeä, oi hellä, oi suloinen”, kaipaavat solistin vuorosanat. Sunhae Imin sopraano sopi soinniltaan osaan erinomaisesti.

Pergolesin ajan commediadell´arten ihanteita edustava ”La serva padrona” on maallisen musiikkinäyttämön ohjelmistoa.

Konsertti- ja näyttämötilanteiden erilaisuus verrattuna nykypäiviin on hyvinkin huomattavaa. Barokin aikaan salissa juteltiin, tultiin ja mentiin, syöpöteltiin ja juopoteltiinkin. Jos meno ei miellyttänyt, käännettiin selkä ja korotettiin omaa ääntä, ehkä käppäiltiin tiehensä.

La serva padronan juoni on yksinkertainen: piika (Serpina, ´pieni käärme´) saa röyhkeydellään naiduksi isäntänsä. Ennenkuulumattomuus on muuallakin tarinassa toistuvasti esiintunkeva juonikoukku.

Kuvaelman esittäjistä Sunhae Im Serpinana oli veikeän röyhkeä kansankomedienne. Sopraano liverteli ja johdatteli juonta näpäkän oikkuisasti. Furio Zanasi Uberto-isäntänä yritti baritoninsa voimin pysytellä mukana, torjua ja tarttua, torj… ”Aspetto un po”, tuntui mies huokailevan päätöksissään.

Mykkäroolissa sooloili Tristan Braunin esittämä nuori Vespone. Braun oli myös ohjannut sopivan kärjekkääksi pelkistämänsä kuvaelman hyvällä maulla.

Maanmainio vierailu. Mykistävä ensemble tuntui venyvän toinen toistaan vaikuttavampiin tulkintoihin.