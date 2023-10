Konsulipäällikkö Ylellä: suomalaiset tarkoitus lennättää pois Israelista viiimeistään lauantaina

Evakuointilennot Israelista Suomeen on tarkoitus järjestää huomenna perjantaina ja ylihuomenna lauantaina, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner (kuvassa) Ylen haastattelussa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Evakuoinnit järjestetään Tannerin mukaan kahdella tilauslennolla.

Hän toivoo, että Israelista pois haluavat suomalaiset saadaan evakuoitua maasta viimeistään lauantaiaamuna.

- Tällaisessa tilanteessa, niin kuin aina, muutokset ovat aina mahdollisia eikä mikään ole täysin varmaa ennen kuin pyörät nousevat ilmaan, Tanner sanoi Ylen haastattelussa.

Hänen mukaansa Suomi tekee yhteistyötä muiden Pohjoismaiden kanssa. Kukin Pohjoismaa järjestää omat evakuointilentonsa, mutta lennoilla mahdollisesti yli jääviä paikkoja jaetaan toisten Pohjoismaiden kansalaisille.

KAIKKI Israelissa olevat suomalaiset eivät halua poistua maasta, Tanner kertoo.

- Siellä on Suomen ja Israelin kaksoiskansalaisia ja Suomen kansalaisia, jotka asuvat pysyvästi maassa ja heillä on koti siellä. He tekevät tietysti tarkkaa harkintaa siitä, milloin he haluavat lähteä, vaikka tilanne nyt vaikea onkin.

Hänen mukaansa evakuoitavat maksavat lennon omakustanteisesti.

- Nämä tapahtuvat aina omalla kustannuksella. Me järjestämme lennon ja viranomaistoiminnan sen ympärille, mutta matkustajilta peritään laskennallinen lentolipun hinta. Sen suuruusluokka tällä lennolla on luultavasti noin 500 euroa per matkustaja.

Uutista päivitetty klo 9.27