Kööpenhamina on Pohjoismaiden kallein kaupunki – katso Helsingin sijoitus yli 200 kaupungin vertailussa

Kiinan Hongkong on maailman kallein kaupunki elinkustannuksia vertailevassa Mercer’s Cost of Living -selvityksessä. Kansainvälisten yritysten työntekijöitä palvelevan selvityksen sijoille 2-5 sijoittuivat sveitsiläiskaupungit Zürich, Geneve, Basel ja Bern. DEMOKRAATTI Demokraatti

Selvityksessä vertailtiin tavaroiden ja hyödykkeiden hintoja yli 200 kaupungissa eri puolilla maailmaa.

Pohjoismaisista kaupungeista kallein on Tanskan pääkaupunki Kööpenhamina, jonka sijoitus on yhdestoista. Oslo on sijalla 27. ja Helsinki sijalla 43.

Tukholma on selvityksen mukaan maailman 87. kallein kaupunki. Islannin Reykjavik ei ole vertailussa mukana lainkaan.