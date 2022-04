Koraaneja polttanut äärioikeistolainen Rasmus Paludan ehdolle Ruotsin vaaleissa

Tanskalainen Rasmus Paludan ja hänen äärioikeistolainen Stram Kurs -puolueensa (Tiukka linja) asettuvat ehdolle Ruotsin valtiopäivävaaleissa syyskuussa. Ruotsin vaaliviranomaiset vahvistavat saaneensa ilmoituksen asiasta tänään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Paludan yritti Tanskan kansankäräjille vuoden 2019 vaaleissa, mutta hänen puolueensa sai kerättyä vain 1,8 prosenttia äänistä, eikä siten yltänyt yli kahden prosentin äänikynnyksen.

Paludan on Tanskan ja Ruotsin kaksoiskansalainen ja on viime päivinä matkustellut ympäri Ruotsia polttamassa Koraaneja. Hän on sanonut olevansa vaalikiertueella.