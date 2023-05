Korkea-arvoinen kiinalaisdiplomaatti vierailee tänään Ukrainassa

Korkea-arvoisen kiinalaisdiplomaatin Li Huin on määrä saapua tänään Ukrainaan kaksipäiväiselle vierailulle. Asiasta kertoivat maanantaina ukrainalaislähteet uutistoimisto AFP:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lin on määrä edistää Kiinan pyrkimyksiä rauhanneuvotteluista Ukrainassa vierailunsa aikana. Hän on korkea-arvoisin kiinalaisedustaja, joka on vieraillut Ukrainassa sitten Venäjän laajamittaisen hyökkäyssodan.

Kiina on pysynyt virallisesti puolueettomana sodan aikana eikä ole tuominnut Venäjän hyökkäystä.

Ukrainaan matkaava Li on Kiinan entinen Venäjän-suurlähettiläs. Hän on tätä nykyä Kiinan hallituksen Euraasian asioiden erityisedustaja.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi ja Kiinan presidentti Xi Jinping keskustelivat viime kuussa puhelimitse ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan yli vuosi sitten. Kiinan mukaan aloite puheluun tuli Ukrainalta.

Zelenskyi kuvaili Twitterissä puhelua pitkäksi ja merkitykselliseksi. Presidentti sanoi uskovansa, että puhelu sysää maiden välisiä suhteita voimakkaasti eteenpäin.

Länsimaat ovat kiitelleet Kiinaa sen pyrkimyksistä, mutta myös muistuttaneet, että rauhanneuvotteluiden tulee olla Ukrainan näkökulmasta oikeudenmukaisia.