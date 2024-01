Korkein oikeus määräsi Meksikon rajan tuntumaan pystytetyt piikkilanka-aidat purettaviksi

Yhdysvaltain konservatiivienemmistöinen korkein oikeus on määrännyt Texasissa rajan tuntumaan pystytettyjen piikkilanka-aitojen purkamisesta äänestyksen jälkeen äänin 5-4.

Piikkilanka-aitojen pystyttämisestä, kuten koko Texasin Meksikon vastaisesta rajasta on tulossa iso kysymys kuluvan vuoden presidentinvaaleissa. Aitojen pystyttämisen takana on Texasin kuvernööri Greg Abbott, joka tunnetaan uudelle presidenttikaudelle pyrkivän Donald Trumpin vankkana tukijana.

Liittovaltion muutoksenhakutuomioistuin oli aiemmin kieltänyt aitojen poiston, ellei kyse ole hätätilanteesta. Oikeusministeriö pyysi sittemmin korkeinta oikeutta ottamaan kantaa Rio Granden joenpenkoille asetettuihin aitoihin. Ministeriö pyysi asialle pikakäsittelyä. Pikakäsittelyille on tyypillistä, ettei korkeimman oikeuden tarvitse ottaa kantaa päätöksensä perusteluihin julkisesti.

OIKEUDEN päätöstä voidaan pitää voittona demokraattipresidentti Joe Bidenille, joka pyrkii jatkokaudelle marraskuun presidentinvaaleissa.

Abbott on syyttänyt presidentin hallintoa tahallisesta viivyttelystä rajalla, missä on nähty viime kuukausina jopa ennätyksellisiä määriä maahanpyrkijöitä. Abbott on noussut otsikoihin muun muassa lähetettyään useita bussillisia siirtolaisia liberaaleina pidettyihin kaupunkeihin vastalauseena liittovaltion maahanmuuttopolitiikalle.