Ulkomaat
9.7.2026 11:10 ・ Päivitetty: 9.7.2026 11:10
Korkein oikeus vahvisti: Etelä-Korean ex-presidentti pysyy vankilassa
Etelä-Korean korkein oikeus piti torstaina voimassa maan entisen presidentin Yoon Suk-yeolin seitsemän vuoden vankeustuomion.
Asiasta kertoi eteläkorealainen uutistoimisto Yonhap torstaina.
Entinen presidentti tuomittiin oikeuden estämisestä. Hänen katsottiin estäneen tutkijoita ottamasta häntä kiinni vuoden 2024 epäonnistuneen sotatilajulistuksen jälkeen.
Korkeimman oikeuden päätös on lopullinen. Entisen presidentin asianajajat aikovat kuitenkin riitauttaa päätöksen perustuslaillisilla perusteilla.
Kyseessä oli korkeimman oikeuden ensimmäinen ratkaisu Yoonia koskevassa asiassa.
Virastaan syrjäytetty entinen presidentti on syytettynä yhteensä kahdeksassa oikeudenkäynnissä, jotka liittyvät hänen yllättävään sotatilalain julistamiseensa 3. joulukuuta 2024. Aiemmissa oikeudenkäynneissä hän on saanut muiden muassa elinkautisen vankeustuomion sekä 30 vuoden vankeusrangaistuksen.
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