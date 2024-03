Korkojen nousu yllätti asuntojen hintoja ennustaneet – pessimistisimmät osuivat oikeaan

Tikulla silmään häntä, joka vanhoja muistelee. Asuntomarkkinoiden ennustamisessa jälkiviisauteen voi kuitenkin olla perusteita, koska ennusteet saattavat vaikuttaa ihmisten haluun lähteä asuntokaupoille.

Pessimistisimmät asuntojen hintaennusteita tekevät osuivat oikeaan, jos vertaa viime vuoden asuntojen hintakehitystä sitä koskeneisiin ennusteisiin.

STT vertasi sitä, miten hyvin asuntojen arvojen kehitystä ennustavat tahot ovat onnistuneet arvioissaan. Arvioinnissa ovat mukana suurimmat asuntoluotottajat OP Ryhmä ja Nordea sekä asuntomarkkinaennusteita julkaisevat Pellervon taloustutkimus PTT ja asuntoluottoihin erikoistunut Hypoteekkiyhdistys eli Hypo. Myös Suomen Kiinteistövälittäjät (SKVL) on arvioinnissa mukana, joskin sen ennuste ei ole täysin vertailukelpoinen muihin, koska se perustuu välittäjille tehtyyn kyselyyn.

VERTAILUN pohjana on käytetty Tilastokeskuksen tammikuussa 2024 julkaisemaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehityksen ennakkotilastoa. Lukemia on verrattu vuotta 2023 koskeneisiin ennusteisiin, jotka on julkaistu joko viime vuoden alussa tai toissa vuoden lopussa.