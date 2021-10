Korona-aika tuomassa pysyvän muutoksen eduskuntaan – kansanedustajan etätyö luetaan jatkossakin eduskuntatyöksi

Eduskunnan eli maamme parlamentin työhön on tulossa ainakin periaatteellisella tasolla huomionarvoinen muutos. Johannes Ijäs Demokraatti

Julkisuudessa on tähän saakka puhuttu lähinnä siitä, että eduskunnan käsittelyssä oleva puhemiesneuvoston ehdotus mahdollistaa jatkossa valiokunnissa pidettävät asiantuntijakuulemiset etätilaisuuksina.

Puhemiesneuvoston tuore ehdotus pitää kuitenkin sisälleen myös sen, että korona-ajan jälkeenkin kansanedustajilla on mahdollisuus hoitaa edustajantyötä etänä siten, että etätyö kuitenkin luetaan edustajantyöhön liittyväksi tehtäväksi.

– Periaatteessa kyllä, eli edustaja voi tehdä etätyötä. Ennen koronarajoitusten aikaa ei ole ollut tällaista mahdollisuutta. Toki etätyöllä pitää olla kiinteä yhteys edustajantoimen hoitamiseen, vahvistaa eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola Demokraatille.

Vaikka siis etätyöstä kirjataan poissaolo, se luettaisiin kuitenkin eduskuntatyöksi.

Eduskunnan koronarajoitusten aikana kansanedustajan on täytynyt tehdä eduskunnalle pelkästään ilmoitus siitä, että hän on etätöissä. Etätyö on tämän jälkeen laskettu eduskuntatyöhön kuuluvaksi tehtäväksi.

Jatkossa eduskunnan koronarajoitusten poistumisen jälkeen pelkkä ilmoitus etätyöstä ei kuitenkaan riittäne.

– Puhemiesneuvostolle valmisteltu ohjeluonnos lähtee siitä, että vastaisuudessa täytyy eritellä, miten etätyö liittyy edustajantoimen hoitamiseen, Paavola kertoo.

Näin poissaolokirjaukset muuttuvat

Tällä hetkellä, jos kansanedustaja on fyysisesti poissa eduskunnan istunnoista tai eduskuntatyöstä, asia merkitään täysistunnon pöytäkirjaan kolmella eri vaihtoehtoisella tavalla. Näihin kirjauksiin tulee jatkossa muutoksia.

Nyt täysistunnosta voi olla poissa ensinnä joko eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän tai toiseksi sairauden ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi.

Kolmanneksi, jos edustaja on poissa jostakin muusta syystä, pöytäkirjaan tulee merkintä ”muu poissaolo”.

Kun media on ollut kiinnostunut kansanedustajien poissaoloista, se on tavannut käyttää raporteissaan juuri tilastoja, joissa se on listannut kansanedustajien muita poissaoloja.

Vastaava kolmijako poissaolotiedoissa säilyy edelleenkin. Eduskuntatyöhön liittyvää tehtävää koskeva maininta jäisi työjärjestyksessä miltei ennalleen. Siihen kuuluvien hyväksyttävien poissaolojen syitä on tarkoitus kuitenkin laajentaa puhemiesneuvoston ohjeilla. Juuri näihin ohjeisiin on tulossa myös kirjaus siitä, että kansanedustajan on mahdollista työskennellä etänä tai etäyhteyden avulla, jos hän osoittaa etätyöskentelyn liittyvän edustajantoimen hoitamiseen.

Puhemiesneuvosto ei myöskään enää jatkossa vahvista erillistä ja yksityiskohtaista luetteloa eduskuntatyöhön rinnastettavista tehtävistä ja matkoista. Tämän perustellaan vähentävän kirjaamisen raskaita hallinnollisia menettelyjä ja ottavan nykyistä paremmin huomioon edustajantoimen eri tehtävät.

Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan tämä myös edistää ”edustajien käytännön mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja kansainväliseen kanssakäymiseen sekä yleisemminkin ammattitaidon monipuoliseen kehittämiseen”.

Arviointi entistä selvimmin edustajan omalle vastuulle

Nykyiseen poissaolomerkintään sairauden ja äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan vuoksi tulee myös selkeä muutos. Eduskunnan työjärjestyksessä tämä kirjataan jatkossa poissaolona ”hyväksyttävän henkilökohtaisen syyn vuoksi”.

Puhemiesneuvoston ehdotuksen mukaan tarkoitus on, että henkilökohtaisen poissaolosyyn ja sen hyväksyttävyyden arviointi siirtyisi uudistuksessa nykyistä selvemmin edustajan omalle vastuulle.

Poissaoloilmoituksessaan edustaja kuitenkin erittelee edelleen poissaolon syyt ja tämä tieto on myös julkisuuden saatavilla.

Jatkossa henkilökohtaisen poissaolon syy voisi olla sairauden sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan lisäksi myös edustajan perheenjäsenen tai lähiomaisensa sairaus, edustajan terveyden- tai sairaudenhoitoon liittyvä syy, neuvolakäynti, perheenjäsenen kuolema, perheenjäsenen tai lähiomaisen hautajaiset, avioliittoon vihkiminen tai parisuhteen rekisteröinti taikka muu näihin merkitykseltään rinnastettava henkilökohtainen syy.

Molemmat edellämainitut muutokset vaikuttanevat edustajantyöhön sitten, että tilastollisesti kansanedustajien ”muiksi poissaoloiksi” kirjattavat poissaolot vähenevät. Esimerkiksi hautajaispoissaolo merkattaisiin jatkossa henkilökohtaiseksi poissaoloksi.

– Muutos saattaa vähentää muun syyn perusteella ilmoitettavia poissaoloja. Senkin aika näyttää, Paavola toteaa.

Onko muutoksella vaikutuksia läsnäoloon eduskunnassa?

Se, muuttaako tai muokkaako mahdollisuus tehdä etätyötä poissaolevana mutta kuitenkin eduskuntatyöhön luettavana työnä eduskunnan fyysiseen läsnäoloon perustuvaa toimintaa ja parlamentaarisen työn kulttuuria tulevaisuudessa, jää nähtäväksi.

– Sitä on vaikea sanoa ennen kuin nähdään, miten tämä käytännössä toteutuu.

– Sekin jo, että valiokunnat voivat kuulla etäyhteyksin asiantuntijoita, on askel nykyisestä käytännöstä modernimpaan käytäntöön. Sitä edustajat ovat juuri toivoneet, että heillä olisi työssään joustavuutta, Maija-Leena Paavola sanoo.

Hän ei kuitenkaan usko, että mahdollisuus tehdä etätyötä eduskuntatyöhön luettavana tehtävänä käytännössä juurikaan vaikuttaisi kansanedustajien läsnäoloon Eduskuntatalolla.

– Näkisin, että lähtökohtaisesti läsnäolo täällä on päällimmäisin kriteeri eli halutaan edelleenkin olla paikalla. Tietynlaista joustoa poissaolokriteereihin kuitenkin halutaan. Käytäntö muokkaa tämän. Nykyaikaiset välineet, Teamsit ja muut mahdollistavat uuden tavan toimia. Ei fyysinen läsnäolo välttämättä ole ainoa tapa saada tietoa ja keskustella asioista, Maija-Leena Paavola pohtii.

Täysistunto ei jatkossakaan mahdollinen etänä

Paavola on kuunnellut kansanedustajien keskustelua työjärjestyksen muutoksista eduskunnan täysistunnossa.

Hän kertaa, miten eräs kansanedustaja oli kertonut, että hän pystyy viemään lapsensa päiväkotiin ja sen jälkeen osallistumaan valiokunnan asiantuntijakuulemiseen etänä. Kaiken tämän jälkeen kansanedustaja ehtii vielä iltapäivällä täysistuntosaliin.

Täysistuntotyöskentelyyn kansanedustaja ei voi kuitenkaan jatkossakaan osallistua etäyhteyksin. Tästä ei ole käyty Paavolan mukaan edes keskustelua.

Korona-aikanakin eduskunnassa käytiin pohdintaa vain etä-äänestysmahdollisuudesta salissa, mutta sitäkään ei toteutettu toisin kuin esimerkiksi Viron parlamentissa.

Paavola näkee, että Viron kokemuksia on hyvä tarkastella. Hän kuitenkin arvioi, että valtaosa maamme nykyisistä kansanedustajista ei halua jatkossakaan tinkiä läsnäolosta eduskunnan täysistunnossa.

– Askel kerrallaan.

Puhemiesneuvoston ehdotus eduskunnan työjärjestyksen muuttamisesta oli tänään eduskunnan täysistunnossa toisessa käsittelyssä.