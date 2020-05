Korona heikentänyt huolestuttavasti rokotuskattavuutta – THL patistaa rokotuksiin

Demokraatti uutisoi eilen valtioneuvoston muistiosta, jonka mukaan lastenneuvolakäyntien väheneminen näkyy korona-aikana ”huolestuttavana 1,5-vuotiaiden rokotuskattavuuden laskuna”.

Johannes Ijäs Demokraatti

Pudotukset rokotteiden ottamisessa ovat THL:n mielestä isoja.

Esimerkiksi MPR-rokotteen (tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko) ensimmäisen annoksen rokotekattavuus on laskenut koko maassa 7,8 prosenttia aiempaan vuoteen verrattuna – Uudellamaalla lasku on peräti noin 11% ja Pohjanmaalla noin 10 prosenttia viime vuoteen nähden.

MPR:n perusrokotussarjaan kuuluu kaksi annosta. Niistä ensimmäinen annetaan 12–18 kuukauden iässä, mieluiten heti 12 kuukauden ikäisenä.

Muistion mukaan useissa kunnissa henkilöstöä alettiin siirtää lasten ja perheiden ehkäisevistä palveluista välittömästi poikkeusolojen tultua voimaan, huolimatta siitä, että akuutin covid-19-hoidon tarve oli vielä tuolloin vähäinen.

Neuvolapalvelut rajattiin vain raskaana oleviin ja imeväisikäisiin. Viikolla 15 äitiysneuvolakäyntejä oli 27 prosenttia ja lastenneuvolakäyntejä 45 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio pitää kehitystä sinänsä odotettuna.

– Kaikissa paikoissa ei ole pystytty järjestämään samalla tasolla rokotustoimintaa, koska henkilöstöä on siirretty muihin tehtäviin.

Yhtä lailla Kontio toteaa, että osa lasten vanhemmista on lykännyt lasten rokotuskäyntiä, koska he eivät ole halunneet altistua koronalle.

Kontio kuitenkin kannustaa lastaan rokottamattomia huoltajia, jotta nyt varattaisiin mahdollisemman pian aika neuvolaan rokotuksiin.

– Neuvoloissa kuitenkin huolehditaan siitä, että rokotukset tapahtuvat turvallisesti ja kaikkia mahdollisia sääntöjä noudattaen. Kyllä ammattilaiset siellä osaavat, huolettomasti pitäisi mennä ottamaan. Ei pitäisi laiminlyödä pienten lasten rokotuksia.

– Vaikka lapsilla on vain vähän koronaa todettu, yhdessä jonkin muun taudin kanssa se voi olla ikävämpi. Kannattaa hoitaa rokotukset kuntoon, jotta lapsilla on myös mahdollisimman hyvä vastustuskyky muita tauteja vastaan.

Alkuviikosta luvassa tiedotetta.

Viime vuosina on puhuttu paljon tuhkarokon leviämisvaarasta huonontuneen rokotekattavuuden takia. Taudilta suojaa MPR-rokote.

– Juuri tällä hetkellä, kun rajojen yli ei paljonkaan liikuta, todennäköisyys tuhkarokkotartuntojen tulemiselle maahamme on pieni. Eli asia ei ole akuutisti huolestuttava, kunhan rokotukset hoidetaan kuntoon, Kontio toteaa.

Pneumokokkirokote annetaan kolme kertaa 3 kuukauden, 5 kuukauden ja 12 kuukauden iässä lapsille. Koko Suomessa ensimmäistä annosta on otettu melko hyvin. Viime vuoteen verrattuna sitä on otettu vain 3,7 % vähemmän. Sen sijaan toista tehostetta on otettu peräti 9,9% vähemmän ja kolmattakin 4,7% vähemmän.

Kontio muistuttaa, että pneumokokkirokote suojaa esimerkiksi aivokalvontulehdukselta ja keuhkokuumeelta. Tämäkin on tärkeää hoitaa pienten lasten osalta kuntoon.

– Jos keuhkokuumeen tai aivokalvontulehduksen kanssa saisi koronan, voisi olla, että tauti on vakavampi, Kontio arvioi.

Niin ikään rokotusohjelmaan kuuluvaa rotavirusrokotetta on otettu korona-aikana melko huonosti. Siinä ensimmäinen annos ja tehosteet otetaan 2 kuukauden, 3 kuukauden ja 5 kuukauden iässä. Ensimmäistä annosta on otettu peräti lähes 15% vähemmän vuoteen 2019 nähden ja toista ja kolmatta tehostetta 3,2% ja 6,2 % vähemmän.

14-15-vuotiaille annetaan dtab- eli kurkkumätä-, jäykkäkouristus- ja hinkuyskätehoste ennen peruskoulun päättymistä.

THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio toteaa, että jos sitä ei ole vielä alakoulun päättäneelle annettu, se olisi nyt tärkeä antaa kouluterveydenhuollossa, kun koulut avautuvat. THL aikoo tiedottaa koululaisten rokotteista pian.

– Olemme laittamassa alkuviikosta tiedotetta asiasta. Varsinkin kun koulut aukeavat, olisi hyvä tilaisuus antaa kouluterveydenhuollossa tehoste sellaisille lapsille, jotka lähtevät peruskoulusta, että heillä on varmasti vaaditut rokotteet annettu.

Yhtä lailla vesirokkorokote pitäisi antaa tautia sairastamattomille, kun lapsi on 12-vuotias eli kuudennella luokalla.

HPV-rokote taasen suojaa papilloomaviruksen aiheuttamilta syöviltä ja vakavilta haitoilta. Syksystä 2019 lähtien ensimmäinen annos on annettu jo 5. luokalla.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt, että HPV-rokote tulee mukaan myös poikien rokotusohjelmaan. Poikien rokotukset alkavat aikaisintaan 2020 syksyllä.

Kuusivuotiaille annetaan toinen annos MPR-rokotetta (tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko) vielä neuvolassa tai sitten koulussa, jos jostain syystä sitä ei ole neuvolassa annettu. Tämäkin asia olisi tarvittaessa syytä hoitaa koulujen avatessa ovensa heti kuntoon.