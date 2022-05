Korona iski Pohjois-Koreaankin, yksi tapaus vahvistettu – Kim julisti kansallisen hätätilan

Pohjois-Korea on vahvistanut maan ensimmäisen koronatartunnan ja julistanut vakavan kansallisen hätätilan. Asiasta kertoo maan valtiollinen media. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Pohjois-Korea ei ole aiemmin myöntänyt yhtään koronatapausta.

Maan virallisen uutistoimiston mukaan tapaus on yhdenmukainen viruksen erittäin tarttuvan omikron-muunnoksen kanssa.

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on määrännyt koko maahan koronasulun. Maa myös ottaa käyttöön korkeimman hätäjärjestelmän viruksen hillitsemiseksi.

Kim vaatii entistä tiukempaa kontrollia rajoilla sekä karanteenitoimia. Maa on tähän asti sanonut, että sen tiukat toimet ovat mahdollistaneet pysymisen koronavapaana.

Pohjois-Korea aikoo johtajansa mukaan poistaa ongelman mahdollisimman lyhyessä ajassa.

- Hän vakuutti meille, että ihmisten korkeasta poliittisesta ymmärryksestä johtuen, me tulemme takuulla selviytymään tästä hätätilasta, maan virallinen uutistoimisto KCNA kertoo.

Uutistoimisto KCNA:n mukaan kaikki liiketoiminta ja tuotanto järjestetään Pohjois-Koreassa siten, että kukin työyksikkö on eristetty taudin leviämisen estämiseksi.

Maa on kieltäytynyt koronarokotteista.

Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea ei ole rokottanut yhtäkään 25 miljoonasta asukkaastaan koronaa vastaan. Maa on kieltäytynyt koronarokotteista, joita sille on tarjonnut niin Maailman terveysjärjestö WHO, Kiina kuin Venäjä.

Pohjois-Korean mureneva terveydenhuoltojärjestelmä olisi laajaksi puhkeavan koronavirusepidemian kanssa ongelmissa, asiantuntijat uskovat.

Sen naapurimaassa Kiinassa moni kaupunki, muun muassa talouselämän pääkaupunki Shanghai, on ollut tiukassa koronasulussa useamman viikon ajan.

Etelä-Korean Soulissa sijaitseva uutissivusto NK News kertoo, että Pohjois-Korean pääkaupungista Pjongjangista osa on ollut suljettuna jo kahden päivän ajan. Sivuston mukaan lukuisat lähteet kaupungista ovat myös kuulleet tietoja paniikkiosteluista, jotka johtuvat epävarmuudesta koronasulun kestoon nähden.

WHO:n mukaan Pohjois-Koreasta ei vuoden 2020 tammikuun ja tämän vuoden toukokuun alun välillä ole raportoitu yhdestäkään koronatapauksesta tai -kuolemasta.

Valtion media on aiemminkin raportoinut maan epidemian estämisen keinoista ja tavalliset kansalaiset ovat toisinaan käyttäneet kasvomaskeja virallisissa valokuvissa.