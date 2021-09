”Korona on tällä hetkellä rokottamattomien epidemia” – ylilääkäriltä vetoomus: ”Käyttäkää annettu rokotusaika”

Korona leviää Suomessa edelleen erityisesti nuorten ja aikuisten rokottamattomien henkilöiden piirissä. DEMOKRAATTI Demokraatti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan uusien koronatapausten määrä on Suomessa edelleen vähentynyt, mutta viime viikolla raportoitu suotuisa kehitys on hidastunut. Viime viikolla uusia tapauksia todettiin yhteensä 4 064, mikä on noin 300 vähemmän kuin edeltävällä viikolla.

– Suomessa on nähtävissä sama ilmiö kuin muualla maailmassa: vaikka uusien tapausten lukumäärä on edelleen korkea, menehtyneiden ja sairaalahoitoon joutuneiden määrät eivät ole nousseet nopeassa tahdissa, ylilääkäri Otto Helve THL:stä selvitti tiedotustilaisuudessa tilannetta.

Koronapotilaita oli eilen sairaanhoitopiirien oman ilmoituksen mukaan sairaalahoidossa yhteensä 97, joista teho-osastoilla 21. Koko epidemian aikana tautiin liittyviä kuolemia oli 1. syyskuuta ilmoitettu 1 030.

Koronan ilmaantuvuusluku kahden viimeisen viikon aikana oli 152 sataatuhatta asukasta kohden, eli 18 prosenttia vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana, jolloin tartuntoja ilmaantui 185 sataatuhatta asukasta kohden.

– Tällä hetkellä korona on rokottamattomien epidemia. Nuorten aikuisten osuus on yhä selvästi korkein, Helve kertoi.

Hänen mukaansa tilanne vaihtelee alueellisesti. Korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat nyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, Kainuussa, Varsinais-Suomessa ja Itä-Savossa.

Noin 72 prosenttia väestöstä on saanut ainakin yhden rokoteannoksen ja toisen annoksen 50 prosenttia. 12-15-vuotiaissa jo noin 57 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. THL:n mukaan nuorten aikuisten rokotustahti on hidastunut. Kaikkiaan 16–29-vuotiaista 71 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

– Mikäli on annettu rokotusaika, se olisi hyvä käyttää. Tärkeintä tällä hetkellä taudin taltuttamiseksi on rokotusten eteneminen, joka edistää epidemian hillitsemistä, Helve muistutti empijöille.