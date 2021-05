Korona runteli pahoin Meksikoa, mutta nyt näyttää jo paremmalta

Koronavirusepidemian pahin vaihe saattaa olla ohi Meksikossa, arvioivat asiantuntijat. Uudet tartuntatapaukset koronan pahoin koettelemassa maassa ovat laskeneet tasaiseen tahtiin, ja koronavirusrokotukset ovat edenneet. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Esimerkiksi vuoden 2009 flunssaepidemian vastaisia toimia johtaneen epidemiologin Alejandro Maciasin mukaan tilanne on tällä hetkellä toiveikas. Hänen mukaansa uusi, koko maata koskeva korona-aalto vaikuttaa nyt epätodennäköiseltä. Riski alueellisiin tartuntaryppäisiin ei kuitenkaan ole kadonnut mihinkään.

Meksikossa on todettu epidemian aikana yli 222 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa, mikä on määrällisesti neljänneksi eniten maailmassa. Maan hallinto on kuitenkin sanonut, että todellinen kuolinluku saattaa olla paljon suurempi. Tartuntoja on kirjattu noin 2,4 miljoonaa.

Tartuntaluvuissa oli nähtävissä selvä piikki tammikuussa, ja samassa kuussa kirjattiin myös suurin päiväkohtainen kuolinluku, noin 1 800. Sittemmin kirjatut virukseen liittyvät kuolemat ja sairaalaan joutuneiden määrät ovat olleet laskussa jo viikkojen ajan.

– Lukuisat ihmiset ovat jo saaneet tartunnan, ja heillä on immuniteetti, epidemiologi Macias sanoo.

Lisäksi iso osa yli 60-vuotiaista on nyt rokotettu koronaa vastaan. Toukokuussa rokotusvuoroon tulivat 50–59-vuotiaat, ja asiantuntijat ovat sanoneet, että rokoteannoksia on tulossa lisääntyvissä määrin saataville seuraavien viikkojen aikana. Maan terveysviranomainen lisäsi torstaina Johnson & Johnsonin rokotteen hätäkäyttöluvun saaneiden rokotteiden listalle.

– Vaikka rokotustahti on hidas, lisää se immuniteettia vähitellen, Macias sanoo.

Tarkoituksena on rokottaa kaikki päälle 18-vuotiaat lokakuuhun mennessä. Asukkaita Meksikossa on noin 126 miljoonaa.