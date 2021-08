Koronakeskustelu on tuonut mieleeni lapsuuden autolomat – Jotakin jäi taas näkemättä, myöhästyttiin. Pissatti.

Suomalainen koronakeskustelu on tuonut mieleeni lapsuuden autolomat. Erityisesti olen muistellut 1970-luvun autojen turvavyöttömiä takapenkkejä, joissa lapset matkustivat toistensa päälle pinoutuneina, erimielisinä ihmiskasoina. Muistojeni automatkoilla oli aina helle, vaikka tiedän, ettei se voi pitää Suomessa paikkaansa. Simo Alastalo Demokraatti

Kultaiset lomamuistoni ovat aktivoituneet julkisen koronakeskustelun seuraamisesta. Vaatimukset hallitukselle ovat olleet yhtäaikaisia ja täysin ristiriitaisia. Rajoituksiin on penätty välittömiä tiukennuksia, samalla niistä on haluttu eroon.

Eturyhmät ovat ajaneet asiaansa yksisilmäisesti. Hallitusta on kiitetty siitä, mistä hallitusta syytetään.

Jotakin jäi taas näkemättä, myöhästyttiin. Pissatti.

YLEENSÄ VASTUU kaikkia koskevista päätöksistä lankeaa perheissä aikuisille. Kun lapset keskittyvät kertomaan, mitä he mieluiten haluaisivat, aikuiset joutuvat etsimään kaikkien kannalta parasta vaihtoehtoa. Päätöksen tueksi tarvitaan tietoa, mutta sitä ei ole aina tarjolla tai uudet tiedot muuttavat tilannekuvan toisenlaiseksi.

Jokainen aikuinen ymmärtää tämän. Lapsille se pitää useimmiten selittää. Lasten on kannattanut kenties evolutiivisestikin keskittyä oman asiansa ajamiseen, etteivät heidän yksilölliset tarpeensa jäisi huomiotta.

Itseään edustava lapsi muistuttaa yhteiskunnallista etujärjestöä, jonka tehtävänä on katsoa maailmaa jäsentensä tarpeiden kapeuttamasta näkökulmasta. Yksikään etujärjestö tuskin haluaisi päättää kaikesta, mutta oman äänensä se haluaa tuoda julkiseen keskusteluun.

Konkursseja pelkäävä matkailu- ja ravintola-ala katsoo koronaa erivärisillä laseilla kuin Tehy, jonka jäsenistö raataa potilastyön etulinjassa. Molempia täytyy kuunnella.

Somen aikakaudella kuunteleminen on paikoin pikamatka 1970-luvun pörröisten, muovisekoitteesta tehtyjen istuinpäällisten maailmaan. Koko ajan on kysyttävää. Aina joku haluaa pysähtyä. Kaikessa on vahva tunnelataus. Dalai laman hermoilla varustetut vanhemmat tarjoilevat niskatuettoman etupenkin ylitse banaaneja ja mehua. On hetkiä, jolloin mikään ei riitä.

Vanhempani muovasivat takapenkin eriävistä näkökulmista yhteisiä päätöksiä, jotka olivat kokonaisuuden kannalta vähiten huonoja. Jotakin jäi taas näkemättä, myöhästyttiin. Pissatti.

Lomailun on täytynyt olla ajoittain raskasta.

Toivon viranomaisille ja poliitikoille hyviä voima-ajatuksia. Elämä jatkuu, vaikka se välillä tuntuu jo päättyneen.

Joskus korona on muisto, rakaskin. Ehkä aina oli helle.