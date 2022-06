Koronakuolemien hurja kasvu puhuttaa Suomessa – näin Mika Salminen kommentoi

Koronakuolemien Suomessa hurjasti tänä vuonna kasvanut määrä herättää huolta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Asia nousi esiin myös sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronatilannekatsauksessa.

THL:n johtaja Mika Salminen totesi, että on voinut syntyä käsitys, että Suomen tilanne olisi yhtäkkiä muuttunut täysin muita maita huonommaksi.

– Näin ei nyt sentään onneksi ole.

Jos verrataan epidemian aikana tautiin kuolleita Pohjoismaihin, Baltian maihin tai EU-maihin, Suomen kuolemantapausten määrä suhteutettuna väestöön on Salmisen mukaan edelleen matalimmasta päästä.

– Tämä tietysti johtuu siitä, että monessa maassa oli erittäin suuri kuolleisuus paljon aikaisemmin kuin Suomessa.

Salminen sanoi, että oikeastaan vain Norja ja Islanti vertailumaista ovat matalammalla tasolla kuolemien suhteen.

– Ihan täysin kaikkia kuolemia ei valitettavasti pystytä estämään, koska rokotteet eivät aivan täydellisiä ole.

Salminen sanoi, että valtaosa Suomen kuolemantapauksista koskee hyvin ikääntyneitä ja heitä, joilla on paljon muita terveysongelmia.

”On vaikea ennustaa, mitä tämä tarkoittaa.”

Uudet virusmuunnoksia on Salmisen mukaan odotettavissa jatkossakin. Salminen painotti, että kyseessä on tapa, jolla virus käyttäytyy. Uusia päämuunnoksia on ilmennyt noin 6 kuukauden välein ja näin jatkunee.

Nyt erityisesti Portugalissa ja eteläisessä Espanjassa on havaittu, että uusi omikronin muoto BA.5 on syrjäyttämässä aikaisempia muotoja. Se on aiheuttanut uuden epidemiapiikin, joka ei kuitenkaan ole Salmisen mukaan aivan niin iso kuin aiempi. Portugalin kohdalla piikki näyttäisi jo olevan jopa taittumassa.

Salmisen mukaan pääkaupunkiseudulta on jo viitteitä, että BA.5 saattaisi täällä jo levitä, mutta täysin varmaa tämä ei ole.

– On vaikea ennustaa, mitä tämä tarkoittaa tapausmäärien ja sairastavuuden suhteen.

Uusi BA.5-variantti väistää aiempien tartuntojen ja rokotusten antamaa tartunnan suojaa. Rokote kuitenkin näyttäisi suojaavan hyvin vakavalta tautimuodolta.

Salminen kertoi tiedotustilaisuudessa myös koronan uusintatartunnoista. Niitä seurataan tarkkaan Tanskassa.

– Siellä näyttää siltä, että noin 5 % uusista tapauksista on uusintatartuntoja. Näitä kyllä Suomessakin esiintyy.

THL:n tiedotteen mukaan koronavirusepidemia on nyt rauhoittumassa Suomessa. Tartunnat, erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarve sekä kuolemat ovat laskussa.

Uudet jonkin verran tarttuvammat ja rokotussuojaa kiertävät omikronkannat BA.4 ja BA.5 ovat kuitenkin lisääntyneet Euroopassa, muun muassa Portugalissa. Uusienkin viruskantojen leviämistä todennäköisesti jarruttaa kesän aikana koronaviruksilla todettu vuodenaikavaihtelu.

Tämänhetkisen tiedon perusteella ei voida kuitenkaan luotettavasti ennustaa, lisäävätkö uudet jonkin verran herkemmin leviävät omikronlinjat tapausmääriä ja erikoissairaanhoidon tarvetta kesän aikana Suomessa.

THL seuraa epidemiatilannetta ja kertoo olevansa varautunut tarvittaessa muuttamaan suosituksiaan koronarokotteista.